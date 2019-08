Con la vigencia de los planes de financiación Ahora 3, 6 y 12, la mayoría de los comerciantes del rubro juguetería se mostraron expectantes durante los primeros días del mes. No obstante, a partir del lunes pasado, cuando el valor del dólar se disparó y pasó de costar de 47,50 a superar los 60 pesos, el optimismo fue menguando.

Si bien la suba de la divisa impactó en las listas de precios mayoristas, muchos decidieron no modificar los valores de sus productos para no comprometer las ventas, los clientes fueron más cautelosos y optaron por adquirir productos más económicos.

Además, según aseguraron referentes del rubro, el paro del transporte urbano de pasajeros en Paraná –hoy cumplen 14 días sin servicio–, afectó el movimiento comercial en distintos sectores y contribuyó a que la demanda no logre repuntar en las jugueterías, tal como se esperaba.

“El paro de colectivos afectó muchísimo durante la semana que pasó. Además, entre el lunes y el miércoles, después de las elecciones y con el problema del dólar, la gente quedó con pánico a encontrarse con todo remarcado y se paró todo”, señaló a UNO Yanina Ortiz, propietaria de una librería y juguetería de la Peatonal, quien observó: “Recién se movieron las ventas el jueves, viernes y sábado. En promedio fueron iguales que el año pasado, o a lo sumo un 10% más, así que fue bastante complicado el panorama”.

Si bien ayer algunos locales abrieron las puertas esperanzados en sumar ventas, el movimiento fue “muy tranquilo”.

Por otra parte, mencionó que de lo que se vendió, la mayoría de las operaciones fueron con tarjetas de crédito: “El 80% de las ventas fueron con tarjeta. Tenemos planes Ahora 3 y 6 cuotas sin recargo, y Ahora 12 con un mínimo interés. Por lo que más optaron fue en 3 y 6 cuotas. Efectivo se vio muy poco este año”, indicó.

Aumentos

A principios de este mes, previo al aumento del dólar y cuando comenzó la demanda por el Día del Niño, las jugueterías daban cuenta de que respecto a 2018 los incrementos en el rubro fueron de entre un 10% y un 15% en productos nacionales y en mayor medida en los importados, que subieron entre un 30% o un 40%, ya que la divisa sufrió modificaciones en su valor a los largo del año transcurrido, aunque no de la magnitud que hace una semana atrás.

Si bien ahora volvieron a subir los precios mayoristas debido a la escalada del dólar, Yanina Ortiz aseveró que durante todo este mes en su local van a mantener el precio de los juguetes y al respecto explicó: “Por lo menos hasta fin de agosto no planeamos aumentar sus precios, aun cuando la realidad es que los proveedores ya nos han mandado las listas con incrementos que van del 12% al 30%, según los productos. Pero decidimos no remarcar durante este mes porque la verdad es que no se vende y además por una cuestión de ética con el cliente, que para el Día del Niño vio un precio y no se lo vamos a cambiar”.

“Esperamos a que se estabilice todo y ojalá sea pronto. Los productos de librería también aumentaron en un 20% promedio”, dijo.