Vecinos de zona Base Aérea advierten que desde el sábado están sin agua

En diálogo con UNO Andrés Princich, vecino del lugar explicó que no sólo habitan en la zona muchos niños, también personas con discapacidad y ancianos. "Por la noche sale un poquito y entonces se carga el tanque, pero es mínimo. Aprovechamos para almacenar agua en tachos, pero la verdad con los días de calor y mal tiempo que estamos viviendo se nos hace muy difícil. No podemos pasar tantos días sin agua", reclamó el entrevistado.

Comentó además que tienen que comprar botellas de agua mineral tanto para consumo como para aseo personal.









Vecinos de calle 2 de Abril, entre avenida Jorge Newbery y Miguel David (zona Base Aérea) de Paraná aseguran que desde el sábado, y por la rotura de un caño, no cuentan con el elemento vital. Informan y reclaman al municipio por la falta de agua, pero no reciben datos específicos sobre la duración del corte del suministro, ni siquiera de si están reparando el caño averiado o no.