Vecinos y ONG se unen para exigir información sobre el puente Paraná - Santa Fe

Con la adhesión de más de 30 organizaciones, vecinales y ecologistas, Fundación Cauce (Cultura Ambiental Causa Ecologista y miembro del Movimiento Despierta Paraná) elevó una queja al defensor del Pueblo de la Nación solicitando su intervención ante la falta de información pública ambiental respecto al proyecto de conexión fluvial Paraná-Santa Fe.

Señalaron que la preocupación creció dados los avances en el proyecto del puente conocidos con el anuncio de un llamado a licitación para la concreción de la obra –a través del modelo de asociación público-privadas (APP)–, junto a la absoluta carencia de información pública ambiental relativa a la iniciativa. En un comunicado resaltaron: "Estos son los pilares de la creciente preocupación de más de 30 organizaciones barriales y ecologistas que adhieren a la queja y pedido de intervención elevada por la fundación entrerriana al defensor del Pueblo de la Nación".

En el texto, la ONG subraya que las autoridades pertinentes no han respondido aún ninguna de las solicitudes de acceso a la información, al tiempo que el proyecto avanza en su concreción sin que se tengan noticias sobre los debidos procesos de estudios de impacto ambiental y participación ciudadana.

En ese sentido, destacaron: "No se ha indicado dónde, cómo y cuándo se podrá acceder a los estudios de impacto ambiental, ni existen fechas definidas para audiencias públicas que deberían ser en la ciudad de Paraná y Santa Fe o barrios del distrito de la costa santafesina".

También sostuvieron que si bien no existen documentos que ofrezcan detalles de la obra, funcionarios de todos los ámbitos comprometidos han coincidido en señalar una traza que, indican los ecologistas, parece definida como resultado de un acuerdo político más que de las recomendaciones de la consultoría interviniente y contratada para proponer opciones.

La ONG remarcó en su presentación: "A todas luces es claro que el Estado nacional no puede intervenir y resolver cuestiones territoriales locales de la significación e identidad ciudadana que nos ocupa".

También respecto de la traza identificada, Cauce planteó: "No resulta razonable que la Municipalidad de Paraná no tenga actuación ambiental y urbana alguna, más aún considerando la rica normativa comunal protectora del área donde se ubicaría una de las cabeceras del puente". Es en ese marco que la organización refiere a la Toma Vieja y recuerda que se trata de un área natural protegida, dentro de un área mayor, también protegida por ley provincial: el Paraná Medio. "Todo ese conjunto tiene normas protectorias relativas a la barranca, el río e historia de la ciudad paisaje y la región, que no han sido tenidas en cuenta por las autoridades intervinientes", indicaron.

Tras manifestar una "profunda preocupación" compartida respecto de lo que consideran "un reiterado ejercicio de la desinformación pública", la fundación elevó la queja al defensor del Pueblo y solicitó su intervención frente a lo que consideró: "Son actos de omisiones sistemáticas y reiteradas por parte del Ministerio de Ambiente de la Nación y de las demás autoridades nacionales, provinciales y municipales intervinientes".

Solicitan que el defensor del Pueblo se expida sobre la necesidad e importancia que desde las autoridades nacionales y provinciales se provea la información pública ambiental relacionada a la traza definida, los estudios de impacto ambiental realizados hasta el presente, términos de referencia y equipo técnico ejecutor de los mismos. Así como también reclaman que se den a conocer los resultados en cuanto a la definición de la traza propuesta, como sus fundamentos y las razones técnicas de esa elección.

Además, pidieron que los organismos de política ambientales tomen directa intervención y que se ponga en conocimiento de la situación al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y al Congreso de la Nación.

Adhirieron organizaciones de Paraná como el Movimiento Despierta Paraná, el Foro Ecologista, la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Los Irrompibles, barrio Paraná XX, barrio Paraná XXI, barrio Jauretche, barrio Iafas, barrio Mupcn, barrio 80 Viviendas, las comisiones vecinales Santa Lucía, De las Américas, Paracao, San Francisco Javier y Toma Vieja. Y de Santa Fe: Coordinadora de la Costa, Biblioteca de las Orillas, Tramas Derecho en Movimiento, Asociación Cultural de la Costa, Escuela Itinerante de Artes, las asociaciones vecinales Alto Verde, Colastiné Sur, Colastiné Norte, Villa California, el Foro Metropolitano de Debate, Asociación Civil Arroyito Seco, Proyecto Revuelta, Arenas Iniciativa Popular Rinconera, Partido Vecinos y el Espacio Comunitario El Baldío.