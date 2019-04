Vecinos reclamaron el arreglo definitivo de la ruta provincial Nº 35

Un grupo de vecinos autoconvocados se manifestaron para reclamar el arreglo definitivo de la ruta provincial Nº 35, en el tramo comprendido entre Seguí y Don Cristóbal II. El mal estado de la traza vial, con la presencia de incontables pozos de gran tamaño que han provocado roturas de cubiertas, alertó a una comunidad que exige respuestas. Con carteles donde la principal demanda apuntaba a la falta de mantenimiento de la conexión, los vecinos advirtieron que en cualquier momento puede suceder una tragedia.





"Pedimos un arreglo que sea más duradero, por ahí se hacen arreglos muy precarios y no duran mucho tiempo. En época de cosecha salen los equipos por esta ruta y se rompe mucho, son 20 kilómetros y está en muy mal estado: se hicieron presentaciones a la Gobernación sobre el estado de la ruta, se repararon algunos pozos pero fueron muy precarios y se rompen al poco tiempo", denunció una de las vecinas.





En un petitorio que se distribuyó en el lugar de la manifestación, los autoconvocados explicaron que la ruta se concretó por la gestión de un grupo de vecinos asociados en un consorcio caminero durante la década del 80. En el mismo documento se reparó en que después de la "perseverancia ante los gobiernos de turno" se concluyó la primera capa asfáltica de la obra en 2006. En esta cuestión radicó la principal queja de la comunidad, ya que en 13 años "nunca se hizo la capa definitiva, hay varios centímetros de ruta que fueron presupuestados pero que nunca fueron colocados", expresaron en comunicación con UNO.





"Cuando llueve es más difícil transitarla, hay una parte que directamente no tiene asfalto, la levantaron para arreglarla y nunca se arregló, los días de neblina no se ve porque tampoco está marcada, ya es un clásico acá ver cómo se rompen el auto o las cubiertas", dijo una de las autoconvocadas en diálogo con FM Activa 95.1 de Seguí.





La concentración que se realizó en la mañana de ayer no fue la primera, dado que la comunidad viene alertando a las autoridades por el riesgo que conlleva la falta de mantenimiento en ese corredor. "Está intransitable, nunca fue terminada, y por eso se hacen pozos continuamente, por allí sale la producción de la zona y además toda la gente que concurre a estudiar y trabajar en la escuela Agrotécnica donde concurren 150 alumnos, así como también otras escuelas de la región", señalaron.









Sin respuestas

El grupo que se apostó a la vera de la ruta sostuvo que ayer se comunicaron con autoridades de la zona Nogoyá de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), aunque la respuesta no fue la esperada. "Nos dijeron que no corresponde a su zona. Nos llegó información que el gobernador Gustavo Bordet también se enteró de nuestro reclamo, pero por ahora no tenemos respuestas concretas", admitieron.

Por lo pronto, la intención es acercar esta semana una carpeta con toda la información a la Gobernación.