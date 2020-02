Vecinos reclaman ante los riesgos de contraer dengue

Vecinos de distintos barrios de Concepción del Uruguay están manifestando airados reclamos a las autoridades municipales ante la falta de limpieza y acumulación de agua estancada en distintos puntos de la ciudad con el consiguiente riesgo de aparición de mosquitos que podrían propagar el dengue en estas zonas.

En el barrio Las Mandarinas, en la zona oeste de Concepción, los vecinos se están haciendo oír pidiendo por la limpieza de un zanjón y el corte de pastizales. Reclaman a través de distintos medios y por redes sociales al no encontrar respuestas a su pedido a las autoridades municipales.

“Soy vecina del barrio Villa Las Mandarinas. El reclamo es para que nos dé una solución la Municipalidad, ya que hemos hecho varios reclamos y hablamos personalmente y no tenemos respuesta. Pedimos la limpieza del zanjón que va desde la colectora González hasta la calle Sarmiento. No han venido a limpiar ni nada, hay mosquitos, ratas y un pastizal abundante y hasta árboles han salido sobre la zanja, ahora no se puede ni estar afuera ni adentro de la casa debido al olor. Las bocas de tormenta pierden continuamente. Espero que nos den una solución debido a que si llega a llover toda esa pudrición nos puede entrar a nuestros hogares donde hay criaturas”, señaló Nadia, una vecina que hizo llegar una nota a este medio.

De igual manera se manifestaron vecinos de la zona ubicada sobre la Defensa Sur y 3 de Febrero, donde hay un terreno baldío junto a un edificio.

Este sector, que sería una propiedad privada pero con parte pública, es una depresión llena de pastizales y agua acumulada, incluso una vieja pileta.

“Ya reclamamos reiteradas veces, pero nadie se hace cargo, Se ven ratas, cucarachas, hasta reptiles. Es una vergüenza que mientras se hagan campañas para limpiar los fondos, canaletas y retirar tachos y gomas, nadie se haga cargo de esto que es un foco de mugre e infección”, dijo uno de los vecinos, que sigue sumando datos de su reclamo a través de redes sociales y ante los medios de comunicación ante la falta de respuestas.

Otro grupo de vecinos que residen en zona de 34 del Oeste y 9 de Julio también hicieron escuchar su descontento, en este caso por una pérdida de agua en la zona de calle 9 de Julio al 3000.

Según los vecinos sufren los problemas que no sólo acarrea la falta de suministro de agua o falta de presión, sino que también deja agua acumulada en distintos lugares sumando la aparición de mosquitos.