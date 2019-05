Vecinos justicieros contra la inseguridad

鈥淰en铆a circulando por avenida Castro, me dirig铆a con mi familia a la costanera y veo que una persona estaba forcejeando con una chica. Me doy cuenta de que le estaba apuntando con algo a la chica, y ah铆 decid铆 seguirlo al muchacho鈥, coment贸 Andr茅s, que se precipit贸 a perseguir a los delincuentes. 鈥淐omo funcionario policial que soy, veo que la gente est谩 cansada de estos hechos. As铆 como le toc贸 a esa menor le podr铆a suceder a un hijo m铆o o a un familiar y a uno le da hasta impotencia鈥, agreg贸 el vecino. Uno de los malvivientes se dio a la fuga y el restante qued贸 en el lugar, por lo que pudo ser detenido con la ayuda de otros vecinos y posterior llamado a la Polic铆a. 鈥淟os mismos vecinos me ayudaron鈥, describi贸. 鈥淧or suerte la chica recuper贸 el tel茅fono, uno tuvo que reaccionar as铆 porque al verlo no pod铆a dejarlo pasar por alto. Una vez reducido en el suelo, vino un funcionario, lo esposamos y posteriormente fue llevado en un m贸vil policial鈥, manifest贸.Casos similares a estos se repiten como moneda corriente y muchas veces la furia 鈥損or los constantes hechos de inseguridad鈥 se las 鈥渄escargan鈥 con los mismos delincuentes golpe谩ndolos ferozmente al punto de tener que accionar la Polic铆a para sac谩rselos de encima. Por otra parte ya es pr谩cticamente una constante los grupos de WhatsApp entre vecinos para alertar de diferentes movimiento sospechosos y que pongan en alerta a la cuadra o la manzana donde se vive. Incluso, en muchas ocasiones ante la presencia de personas que no son familiarizadas con el barrio, directamente se hace el llamado al Comando Radioel茅ctrico. Las redes sociales juegan un papel preponderante por estos tiempos y son el term贸metro de una sociedad que est谩 cansada de este tipo de episodios, que muchas veces dejan secuelas y que en Concordia ha provocado la muerte de inocentes. 鈥淎plaudo a los vecinos que no hicieron como si nada pas贸, ya es hora de defendernos, cuidarnos entre nosotros. Ma帽ana seguro ya est谩 libre, pero antes hay que darse el gusto de quebrarlos todos a estos hdp, que sin dudar nos matar铆an. Sin piedad, sin l谩stima, hay que hacer justicia por mano propia鈥, desatan con toda su furia y este tipo de mensajes se multiplica. 鈥淰amos Concordia sigamos as铆 pero no se olviden de darles un escarmiento a estas ratas. Vecinos hay que comprometerse y defender al buen vecino honesto y trabajador鈥, comentan. Y tambi茅n fueron m谩s all谩: 鈥渓a polic铆a cumple con el rol de detenerlos, pero son los jueces garantistas los que los sueltan antes de que termine de cantar el gallo鈥.Y con ello tambi茅n se escucha el pedido por parte de los vecinos para que se incremente la presencia policial en los barrios. 鈥淐oncordia no es solo la peatonal intendente. Cuatro polic铆as en cada esquina de la peatonal, dejate de joder. El barrio Nebel est谩 siendo tierra de nadie. Queremos ver seguridad en los barrios鈥, indican en Facebook. En muchos de los casos el episodio no termina en eso y los mismos vecinos que se movilizan en el lugar se encargan de fotografiar el rostro del aprehendido para luego viralizar la imagen en cuantas redes sociales est茅n a su alcance. Incluso, en hechos de inseguridad que sufrieron sus propias viviendas o robos 鈥渁l boleo鈥 en la misma v铆a p煤blica, las personas afectadas por esos hurtos se encargan de rastrear 鈥渟u paradero鈥 y luego subir la fotograf铆a del delincuente.