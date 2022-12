Vecinos de Federación acampan frente a la Municipalidad en reclamo de viviendas

acampe por viviendas federacion 2.jpg Foto: Gentileza Ricardo Combis

José Miño, uno de los campantes, señaló a FM Paisaje de Federación: "Llegamos a esto porque no tenemos donde vivir, no tenemos casa propia, ni un terreno para construir. Hicimos este acampe porque nos cansamos de promesas. El intendente(Ricardo Bravo) prometió viviendas y no hizo nada. Estamos alquilando y algunos vamos a tener que dejar la vivienda a fin de año porque no nos alcanza".

"El miércoles pasado tuvimos una reunión con el intendente, donde la planteamos que podemos pagar una cuota por un terreno. Nosotros queremos el terreno, porque con la necesidad que tenemos, la casa la vamos a levantar como sea", agregó el trabajador de un aserradero local.

A su lado, Nelson Zalasar agregó: "Estamos por necesidad, no por un color político. Hoy nuestra casa va a ser este lugar. Si tenemos que quedarnos un año, lo vamos a hacer, porque no tenemos un lugar donde ir. Yo hoy estoy en la calle y hay otras familias que también lo están".

"En los terrenos que entregó Cafesg podríamos construir nuestras casillas e ir levantando de a poco de material, porque somos laburantes de aserradores todos los que estamos", sostuvo.

Dianela Fernández acotó: "Estamos en situación de calle. Estamos sin luz, sin agua, sin baño. Hacemos nuestras necesidades en un balde. Tenemos dos criaturas. Tenemos trabajo pero no nos alcanza el dinero para alquilar. Si alquilamos, no tenemos para darle de comer a nuestros hijos. Queremos que el intendente nos dé una respuesta".

A pesar de la tormenta del viernes a la noche, la protesta continuó. Este sábado, los manifestantes aseguraron que todavía no habían tenido ninguna respuesta de parte de las autoridades municipales, aunque afirmaron que sí hubo algunos contactos individuales con acampantes.