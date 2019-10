Vecinos disconformes con cobro de asfalto en la obra de avenida Castro y Chajarí

Un grupo de vecinos de la zona del barrio Nébel de la ciudad de Concordia se mostró sorprendido en los últimos días ante la llegada de boletas por el cobro de la pavimentación de la avenida Castro y su continuidad con Chajarí.

Los propietarios de los inmuebles indicaron que la obra se realizó en 2013 y estaban comprendidas en el marco del Borde Costero de la ciudad y constituía la tercera etapa de los trabajos realizados sobre dicho borde, que se iniciaron con la ejecución de la Costanera Central y prosiguieron con la desembocadura del arroyo Manzores.

Bajo el nombre de Programa de Pavimentación y Urbanización Barrial les hicieron saber de la Resolución del Departamento Ejecutivo Nº 3.334/18 del 04 de mayo de 2018 y la Nº 8.513/19 del 16 de septiembre de 2019 y que deberán abonar la obra de pavimento de hormigón. En los últimos días se han reunido los vecinos en la capilla Stella Maris para ver de qué manera continúan con esta medida.

Jorge es un vecino de avenida Chajarí y contó a UNO: “Quieren hacer otra reunión para que sea más multitudinaria, con la presencia de algún letrado para que justifiquen la ilegalidad de este cobro que nos están queriendo hacer. Junto a unos abogados se quiere armar un descargo para saber si corresponde o no este decreto. Era de Cafesg o del Fondo Fiduciario Nacional. En principio no corresponde, porque hay una diversidad de poder adquisitivo en la zona. Hay gente que lo va a poder pagar y la mayoría no podrá por una cuestión económica”.

“En mi caso, que es en la mayoría de los casos, nos vino 29.000 pesos teniendo en cuenta que son unos 10 metros de frente. Incluso hay casos de vecinos que les llegó la boleta en 270.000 pesos que deben pagar. Haciendo un promedio, en 10 terrenos por manzana serán unos 290.000 pesos por cada vereda”, aseveró.

El vecino explicó: “Apareció un señor con una nota que había que firmarla, aceptando, incluso teníamos cinco días para presentarnos y realizar un plan de pago. Algunos hablan de seis, ocho cuotas. Es algo totalmente irrisorio”. Consultado sobre qué se había hablando en el momento de la obra, Jorge contó: “Nunca fue convenida con los vecinos, fue decisión del gobierno provincial. Tampoco sabemos si fue tratado en el Concejo Deliberante. Se nos hace que es una actitud recaudatoria”.

Al mismo tiempo los vecinos justificaron que la obra no está terminada. “Los trabajos implicaban la finalización de la bicisenda, como el mejoramiento de las veredas y tampoco fue terminado. Si tenemos en cuenta los impuestos que estamos pagando y se le suma esto, se va a hacer complicado”, contó.

“Esto es casi una imposición porque te obligaban a ir a la Municipalidad para que aceptes un plan de pago. Estas notas empezaron a llegar a razón de 15 días. Entre todos los vecinos estamos conversando para que haya un consenso”, dijo. Al mismo tiempo, Jorge comentó: “Yo hace 10 años que vivo acá, cuando vinimos no había nada y nunca hubo un compromiso de nadie para hacer la pavimentación. Es cierto que es un beneficio, pero tampoco es pedido por el vecino. Hay quienes pueden pagar y quienes no”.

Respuestas

En contrapartida, el presidente del bloque de concejales del PJ, Alberto Armanazqui, indicó a Diario Junio: “No porque lo haga la Cafesg, una vez que se transfiere al municipio, el municipio la puede cobrar”.

De la misma forma, el edil explicó que existe una ordenanza que establece la contribución por mejoras para todas las obras que se hacen en la ciudad y en esa norma se establece el monto a cobrar. Se trata de la Ordenanza N° 33.075 de 2005, que establece la creación del programa de pavimentación y urbanización barrial.

En el artículo 7 se declara de “Utilidad Pública las obras que se ejecuten con arreglo al Programa referido en el artículo 1….dichas obras quedan sujetas al cobro de la Contribución por Mejoras”. Y en artículo 9 se mencionan las distintas modalidades de pago, pero en este caso, los frentistas no debieron costearla dado que fue proveniente de un crédito. De hecho, Armanazqui mencionó que en este momento hay un crédito disponible de la Provincia para ser destinado a infraestructura, del cual le corresponden al municipio un porcentaje y, probablemente, sea utilizado para hacer pavimento.