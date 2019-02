Vecinos del barrio Jardín de Viale cortaron una calle para reclamar mejoras

Un grupo de vecinos del Lote Jardín, de Viale, se convocaron ayer por la tarde en el barrio para poner de manifiesto distintas situaciones que viven desde bastante tiempo.

En primer lugar, solicitan urgente reparación de las calles de la zona ya que su estado es preocupante y no sólo los días de lluvia. También solicitan mayor iluminación y que el recolector no deje al barrio sin retirar los residuos.

Una de las mujeres autoconvocadas, señaló: "Se ignoran nuestros problemas. El tema que nos afecta son los pastizales, la higiene, la basura, falta de iluminación, entre otras cuestiones. Aquí no entran ambulancias o un remís y eso es muy preocupante", señaló.

También piden la urgente construcción de cloacas.

Según contaron a NuevaZona, los vecinos le pidieron esta semana formalmente una audiencia al intendente, Uriel Brupbacher, para plantearle la situación que atraviesan.Entre los problemas que señalan los vecinos, el principal tiene que ver con el estado deplorable de las calles, a lo que se suma la ausencia de cloacas, la falta de iluminación, el no paso del recolector. "Estamos a una cuadra de avenida Ramírez o a una cuadra de donde inauguraron hace unos días el asfalto en la Rosa Benittente, somos ciudadanos, pagamos impuestos y somos humanos", dijeron a este medio entre bronca y malestar. Una vecina resaltó que habló con el empresario Fernando Huck, quien es el dueño del loteo, y le dijo que tenía la broza para las 18 manzanas y material para 20 cuadras de asfalto, el tema es que el municipio tiene que hacerse cargo de lo demás. "No tenemos posibilidades de salir de nuestras casas los días de lluvia", resaltó un vecino a Micrófono Digital. Otro sostuvo: "Se nota que hay diferencias entre Huck y el intendente que la terminamos pagando nosotros", relató un hombre que sostuvo que en marzo empiezan las clases y que si llega a llover no van a poder llevar a los chicos a la escuela. "Imaginate que en el verano estuvimos 12 días sin poder salir con los autos de las casas".





