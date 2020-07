Un pedido que se intensificó en las últimas semanas en Concordia es la posibilidad de conseguir una habilitación para el paso en el cruce fronterizo con Salto en la República Oriental del Uruguay. Se trata del impedimento que muchas personas tienen para trabajar de un lado u otro del río Uruguay.

Aproximadamente 70 personas conformaron un grupo de vecinos de las ciudades de Salto y Concordia que los une desde hace varios años a raíz del intercambio comercial o familiar, y decidieron hacer conocer su problemática en tiempos de pandemia. “Quedamos varados de una orilla o la otra con el decreto de cierre de frontera. Hemos ido viendo las vías de comunicación con las autoridades, haciendo algunos petitorios y felizmente nos han recibido, ya sea desde la Intendencia o la Gobernación, pero queremos llegar a cancillería, que sería el organismo con la autoridad para darnos ese permiso. Por el momento hicimos el intento con la cónsul que se encuentra en Salto para ver si a través de ella nuestro petitorio pueda tener un resultado positivo”, manifestó Flavia Portanuñez, vocera del grupo de vecinos.

La coordinadora precisó que con la favorable situación sanitaria que atraviesan las dos ciudades sería oportuno que se oiga el pedido de contar con un permiso de circulación. “Hay médicos, docentes que cumplen su labor acá mismo y en Salto, estas personas no han podido cumplir con su actividad laboral desde el inicio de la cuarentena, lo que les ocasiona un perjuicio enorme, con riesgo de perder esas fuentes laborales. También hay personas que deben cobrar su haber jubilatorio, ya sea en una u otra orilla, y no han podido cobrar, ya que no hay un permiso especial para un paso fronterizo”, dijo en La Red Concordia 89.3.

Portanuñez indicó que hoy se permite el ingreso al Uruguay mediante un permiso con el cónsul. “El vecino país está exigiendo un hisopado 72 horas antes de llegar, agregaría una dificultad porque no son muchos los lugares donde se hacen los hisopados y los costos son altos. Lo que se está haciendo hoy es volver como repatriados por el puente de Fray Bentos con Gualeguaychú, esto genera muchos perjuicios por el costo del viaje. Con quien me vaya a buscar tendríamos que quedarnos en cuarentena una vez que regresemos, mientras que en Concordia te ofrecen un servicio de remís para traerte y están sobre los 8.000 pesos”, indicó.

Por su parte, el titular del Centro de Comercio, Industria y Servicio local, Diego Lago, se refirió al pedido elaborado. “Fuimos contactados por varios grupos, nos asombramos de la diversidad de casos que hay. Hay mucha gente de Concordia que trabaja en Salto, como también gente de allá que trabaja acá. En lo comercial nosotros no queremos opinar institucionalmente para evitar que se diga que nos queremos beneficiar con las cuestiones comerciales. Acompañamos este pedido porque las condiciones están dadas, somos prácticamente una misma ciudad entre las dos”, finalizó.

Exigencias desde Uruguay

El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou da un paso más en los controles de quienes llegan a Uruguay: la obligatoriedad de un testeo como máximo en las 72 horas previas al ingreso al país, ahora rige para quienes entran por la frontera seca o los puentes fronterizos.

En los puestos de Migración (los ocho de la frontera con Argentina y los cuatro con Brasil) se pedirá la documentación que valide que la persona está “libre” de Covid-19. Y valga la comilla porque un test negativo en las últimas 72 horas no exime a la persona de hacer la cuarentena correspondiente, sea de la nacionalidad que sea. Solo habrá dos excepciones. Las ciudades binacionales, esas que están antes del puesto migratorio, quedan por fuera de la normativa “porque sería imposible controlarlo”, dijo el ministro de Defensa, Javier García.