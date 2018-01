Vecinos de Concordia van a marchar hoy para repudiar el aumento de la energía eléctrica

A muchos vecinos de Concordia ya les llegó la boleta de la luz, y en numerosos casos las cifras fueron exorbitantes. Por este motivo, el miércoles un grupo autoconvocado fue a la sede de la Cooperativa Eléctrica, situada en Urquiza y 1° de Mayo, a reclamar y a pedir explicaciones a sus directivos, pero aseguran que no fueron recibidos.





En paralelo, otro conjunto de personas se reunirá hoy a las 20 en la plaza Urquiza para marchar hacia la Cooperativa y juntarán firmas para exigir "soluciones concretas a los gobiernos nacional, provincial y municipal".





Uno de los que llamó a la movilización de esta noche es Hugo Coronel, quien manifestó su descontento y dijo a UNO: "De un mes a otro la luz aumentó el 50%, pero ya el mes anterior había subido 20% o 30%. A mí me llegó una factura de 4.000 pesos y solamente tengo un aire acondicionado. La de ahora es la factura de diciembre y todavía tiene que venir la de enero, que es la de mayor consumo y encima incluye el ajuste tarifario de Nación. La gente va a tener que pagar cifras descomunales".





"Esto no es nuevo, es indignante porque tenemos las tarifas más altas para la zona en que estamos y con la represa de Salto Grande al lado. Esto no da para más. Tenemos una cooperativa que tiene fines específicos y debería preocuparse por sus asociados. Sus dirigentes tienen sueldos siderales", fustigó.





"Nosotros no queremos más explicaciones. La luz siempre fue cara en Concordia, pero el problema se agudizó desde hace dos años, con la quita de los subsidios. Esto nos ha perjudicado notoriamente en las economías regionales y realmente no queremos escuchar más las excusas burocráticas que dan sobre el tema", señaló Coronel, y llamó a quienes hayan recibido facturas con abultados importes a participar hoy del encuentro: "Las autoridades saben bien lo que tienen que hacer. Con compañeros y vecinos, definimos hacer una marcha pacífica desde plaza Urquiza hasta nuestra Cooperativa, en defensa de nuestros derechos ciudadanos", enfatizó.





La idea, según comentó, es llegar a la Plaza e invitar a dos o tres oradores de diferentes sectores para compartir su testimonio sobre la difícil situación económica que están atravesando y que los incrementos profundizan: "Simplemente queremos escuchar a referentes de los jubilados, de la industria, del comercio, y plantear darle un tiempo 10 días o una semana, a eso lo decidirá la gente, para que nos den soluciones concretas. El reclamo va dirigido a todo el arco político, tanto nacional, provincial y municipal".





Coronel explicó que también van a juntar firmas y concientizar sobre el tema, y opinó: "Queremos escuchar las voces de los que sudamos la gota gorda, de los jubilados, hacer visible esta problemática y conocer las experiencias para ver cómo seguimos. Más allá de que voy a defender mi economía, mi bolsillo, mi familia, también me expongo para defender a los demás para que todos estemos mejor. Cuantos más estemos presentes y mientras más conscientes seamos, mejor. Queremos que se visibilice el hartazgo que tenemos sobre este sistema".





"En un año subió 200%"

Juan Gussalli es uno de los vecinos que estuvo presente el miércoles en la Cooperativa Eléctrica de Concordia. Contó que recibió una factura que comparada con igual período del año pasado, con un consumo que fue prácticamente el mismo, aumentó un 200% su valor, según afirmó a UNO. "Hay distintos casos. Hay gente a la que le llegó una boleta de 2.100 pesos, cuando en igual período de 2017 pagó 400 pesos. No sé cómo pretenden que paguen facturas que superen los 2.000 pesos quienes ganan 7.000 pesos, o monotributistas que perciben 9.000", fustigó.





Visiblemente molesto, aseveró: "La Cooperativa le echa la culpa al gobierno central de la Nación; la Municipalidad le echa la culpa a la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), y así. Se tiran la pelota unos a otros y queda la ciudadanía en el medio. Los que recibimos la boleta la tenemos que pagar sí o sí para que no nos corten el servicio. Hoy en día un split no es un lujo sino una necesidad y han generado un problema social muy grande". A su vez, se quejó: "Soy empleado estatal y a mí la Provincia no me aumentó en este último año un 200% el sueldo. La gente tiene miedo de hablar. Para mí esto es una estafa y si lo comparo con un ciudadano de Córdoba, paga 300 o 400 pesos por mes, y no 2.000".





En tanto, el propietario de un restaurante al que la factura le llegó por 30.000 pesos, hizo cálculos de que significa 10.000 pesos más en relación a la último boleta que recibió, según publicó El Sol. En este marco, advirtió que el costo de la electricidad en su local asciende a los 1.153 pesos diarios por el servicio de electricidad, considerando que abre 26 días al mes: "Es como pagar otro alquiler más y es imposible trasladar a los clientes estos costos", dijo indignado.





Por su parte, el senador Ángel Giano señaló que "la injusticia se basa fundamentalmente en que la energía que genera Salto Grande, el gobierno nacional la paga a 240 pesos el megavatio por hora, mientras que Enersa y las 18 Cooperativas Eléctricas la deben comprar en el mercado a 846 pesos el megavatio/hora".





"A partir de febrero el precio será de 995 pesos, es decir, el Gobierno Nacional aumentó el valor 833%", expresó el legislador por el Departamento Concordia y dio un ejemplo concreto: "En 2015 quién consumía 500 Kwh abonaba una tarifa eléctrica de aproximadamente 550 pesos, mientras hoy debe pagar casi 3.000 pesos".





Por último, remarcó: "Hay que provincializar la represa de Salto Grande y se terminará con la injusticia que hoy hace que todos los entrerrianos debamos pagar la tarifa eléctrica cada vez más cara, siendo los dueños de la energía y del río Uruguay que se utiliza para generarla".









Explicación oficial

Tras las quejas de los vecinos que exigieron explicaciones a la Cooperativa Eléctrica de Concordia, desde la entidad convocaron el miércoles por la tarde a una conferencia de prensa para explicar los alcances y motivos de los incremento en la tarifa eléctrica. Su director comercial, Federico Schattenhofer, señaló que "las modificaciones que se vienen dando en la tarifa de energía no son resorte de la Cooperativa de Concordia sino del Ente Regulador de la Energía" y que "el último aumento se tuvo que realizar por la quita de los subsidios", consignó El Sol.





A su vez, justificó la suba aduciendo que "con los precios que se pagaban en el 2015 el sistema eléctrico estaba a punto de colapsar", y afirmó que "es necesario llevar a cabo los incrementos implementados para sostener el sistema eléctrico".





Schattenhofer explicó: "La tarifa eléctrica está compuesta por el costo de abastecimiento –la materia prima– y el valor agregado de distribución, que desde octubre a diciembre aumentaron el 16%". No obstante, remarcó que "los incrementos son consecuencia de que el costo de abastecimiento tuvo una modificación importante por la quita gradual de subsidios".





A modo de ejemplo, el ingeniero detalló: "En el año 2015 algo que costaba 640 pesos nosotros lo pagábamos 90. A partir de hoy ese mismo costo es de 1.200 pesos y abonamos 800".