Vecinos de Colonia Avellaneda rechazan instalación de planta asfáltica en su barrio

Los vecinos del barrio Los Zorzales, en Colonia Avellaneda , están desesperados: desde hace años conviven con un basural a cielo abierto a metros de sus casas, que pone en serio riesgo su salud, y ahora se enteraron de que una empresa de la zona comenzó a trabajar en un terreno lindante con la intención de instalar una planta asfáltica. Conscientes de que este tipo de emprendimientos podría agravar la contaminación ambiental, comenzaron a reunirse para evaluar qué medidas adoptar para impedirlo.

Ya presentaron una nota a la Municipalidad pidiendo una audiencia al intendente, Edgardo Dellizzotti, pero no tuvieron respuesta. "Desde la comuna solamente nos dijeron que van a autorizar la planta asfáltica porque supuestamente no contamina, pero nosotros tenemos miedo por nuestra salud, porque sabemos que genera humo, polución, y que esto puede traer serios inconvenientes a las personas que estamos expuestas", contó a UNO Diana Popp, una de las damnificadas, visiblemente preocupada por la situación.

La inquietud de los habitantes de la zona surge de antecedentes que hubo en otros lugares del país, en los que hubo advertencias sobre los solventes que se utilizan para poder trabajar el asfalto, que muchas veces son tóxicos para las personas, generan olores nauseabundos y provocando enfermedades respiratorias.

"Vimos que ya hay personas trabajando para acondicionar el terreno, que está a 100 metros de algunas casas. Les preguntamos qué se iba a instalar ahí y así nos enteramos que quieren poner una planta asfáltica en ese espacio. En base a eso fuimos a consultar al municipio y nos confirmaron que es así", dijo Popp, y señaló que el lugar donde están preparando el predio presuntamente para estos fines está en la intersección de las calles Bertoldi y Pedro Giachino: "Bertoldi es la continuación de Guido Marizza en Colonia Avellaneda, a la izquierda de la ruta. Pedro Giachino se corta en esa esquina", explicó.

Por otra parte, adelantó: "Por ahora estamos tratando de que nos atiendan y poder dialogar con Dellizzotti o alguna autoridad. Ya llevamos una nota firmada por todos los vecinos afectados, porque la verdad es que no queremos que pongan una planta asfáltica acá. Si no nos dan una solución vamos a evaluar tomar otras medidas".

El reclamo ya trascendió las fronteras de la comuna y ayer un grupo de vecinos fue recibido ayer por autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Provincia para exponer la situación, llevando parvas de carpetas con notas que presentaron anteriormente por el tema del basural y la inquietud de que se vaya a hacer una planta asfáltica en la zona. Según adelantó Popp, en la reunión hubo interés en ayudarlos, lo que los entusiasmó a no bajar los brazos y seguir luchando por una vida más saludable en el lugar en el que con esfuerzo construyeron sus casas y esperan ver crecer a sus hijos.





Asediados por la basura

"Ya tenemos el problema de la basura, que se agrava cada vez más y hay días que son insoportables porque queman los desechos que no solo tiran del municipio y no se realiza ningún tipo de tratamiento, sino que hay un montón de particulares que llegan en sus vehículos repletos de residuos de todo tipo y los depositan en el lugar", contó Popp, y lamentó: "Hay quienes viven a una cuadra de donde se acumulan los desechos y nos cuentan que viene gente en su auto y como no se animan a acercarse al basural prácticamente tiran las bolsas adelante de las casas".

Este basural está en las inmediaciones de las calles Teniente Giménez y Constituyentes, a solo cuatro cuadras del ingreso a San Benito y a unos dos kilómetros de los barrios construidos por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), y recibe todo tipo de residuos, incluso industriales y sanitarios. A veces el humo se expande hasta la ruta, reduciendo la visibilidad y representando un peligro inminente para el tránsito.

La mujer vive desde hace cinco años en el barrio Los Zorzales, a tres cuadras del lugar. Tiene dos hijas pequeñas y una de ellas padece problemas respiratorios. "La especialista en alergia me dijo que los días en que hay humo debo tener la casa cerrada herméticamente. En el barrio hay mucha gente con el mismo problema", subrayó.

A su vez, mencionó: "Acá cerca hay piletas con residuos cloacales y junto con el basural producen olores insoportables. Además hay muchas moscas verdes, también roedores. No se puede dejar comida afuera de la heladera, ni siquiera una fruta, porque nos rondan las alimañas. Ayer fue un vecino y contó que es impresionante la cantidad de ratas que encontró, muertas y vivas".

"Ya hemos hecho un montón de notas y de reclamos. Nunca nos dieron una respuesta. Incluso hay una causa judicial que no prosperó, a pesar de los riesgos a los que estamos expuestos", concluyó.

















Advierten sobre efectos en la salud por quema de residuos