Vecinos de Colonia Avellaneda acorralados por el humo y la basura temen por su salud

Desde hace al menos cinco años un grupo de vecinos de Colonia Avellaneda vive lindante a un extenso basural a cielo abierto que se fue formando en barrio Los Zorzales. Son montañas de residuos de todo tipo, incluyendo los industriales y sanitarios, las que se acumulan en las inmediaciones de las calles Teniente Giménez y Constituyentes, a solo cuatro cuadras del ingreso a San Benito y a unos dos kilómetros de los barrios construidos por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

A los olores nauseabundos y los focos infecciosos a los que están expuestos constantemente, se suma el humo que se genera por la quema que muchas veces provocan quienes se dedican al cirujeo.

Muchos de los que con gran esfuerzo construyeron su vivienda en la zona lograron mudarse, hartos del deterioro de su calidad de vida en un ambiente insalubre; otros, sintiéndose acorralados por las parvas de desperdicios sin relleno ni tratamiento sanitario, también pusieron en venta sus casas para marcharse y contaron que bajaron los brazos porque a pesar de las numerosas notas y quejas que presentaron no solo en la Municipalidad al intendente, Edgardo Dellizzotti, sino también a la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, no lograron que se erradique el basural.

Desde el organismo provincial confirmaron a UNO que existe un expediente con varias denuncias de los vecinos y se actuó en el marco de la Ley Nº 10.311 de Residuos Sólidos Urbanos. "Hubo actuaciones, se realizaron inspecciones varias veces y se emitieron requisitorias en repetidas ocasiones. Es una situación que debe ser mejorada", aseguró un trabajador de la Secretaría de Ambiente.

Sin embargo, desde el municipio de Colonia Avellaneda no brindan ninguna respuesta. "Dellizzotti no da la cara", aseguró indignada Diana, una mujer que optó por mudarse a Paraná cansada de vivir entre la podredumbre, pero conserva su casa en Los Zorzales y la visita los fines de semana.

A su vez, sostuvo: "Hay un abandono y una desidia absoluta. Todo el mundo tira la basura ahí y no lo entiendo al intendente, que no hace nada al respecto. Un montón de vecinos pusieron sus casas a la venta porque están asqueados. Viven nenes chiquitos en el lugar con riesgo de enfermarse. Son hectáreas de campo las que están llenas de basura y a Dellizzotti no le interesa".

Romina, una vecina que vive a tres cuadras del inmenso basural, advirtió que en verano la situación se agrava y se vuelve insoportable: "Cuando hace calor el mal olor se intensifica, porque además tenemos las piletas a cielo abierto donde tiran los residuos cloacales. Y al humo lo sufrimos todo el año y cuando hay viento norte es imposible estar".

Expuestos además a los peligros de las alimañas que proliferan en un espacio sin ningún tipo de saneamiento, los chicos de la zona casi no salen a jugar. "Los vecinos permanecemos prácticamente encerrados porque es impresionante la humareda. Un día volvía a mi casa desde San Benito y no se podía ni cruzar la ruta del humo que había por la quema de basura. Hay personas, que me imagino que no son del barrio, que vienen y prenden fuego. El humo se estanca y no se puede ni siquiera respirar", aseveró, y se quejó de que aunque suelen llamar a los bomberos, nunca van.

Según contó, hace un tiempo el municipio cerró una calle de ingreso al basural esperando que la gente no pueda ingresar más a depositar desechos. No obstante, el resultado fue contraproducente: "Cerraron la calle con tierra y pusieron carteles como para que no tiren más basura. Pero eso hizo que la tiren en los alrededores y se expanda más el basural. Ya está llegando a las 200 Viviendas más viejas que hay en Colonia Avellaneda", explicó Romina.

Maru es otra de las vecinas damnificadas por la falta de soluciones y afirmó: "Como un montón de gente del barrio, estoy muy molesta por el tema del basural. Mi hijo de 5 años tiene broncoespasmo. No puedo asegurar que es por vivir cerca, pero sin dudas el humo lo afecta".

"Este basural es muy grande y está prendido fuego prácticamente todos los días. A la noche más que nada los gases que bajan provocan esa bruma que se ve en esta zona de Colonia Avellaneda y al ingreso a San Benito". señaló.

A su vez, expuso: "No hay controles y la gente tira basura cada vez más cerca de las casas. A la calle de ingreso la cerraron de un lado, pero el basural es como un casco inmenso que tiene calles laterales y fue mayor el problema, porque la gente tira basura en esos ingresos también. Deberían hacer inspecciones y controlar. La gente denuncia, pero nadie hace nada", concluyó decepcionada.





Sin respuestas

A pesar de sucesivos intentos de hablar con el intendente, desde la Municipalidad de Colonia Avellaneda nadie hizo declaraciones ni ofreció explicaciones sobre el tema.

En el Concejo Deliberante (CD) ya han tratado esta problemática y hasta propusieron soluciones, pero afirman que Dellizzotti veta todos los proyectos impulsados por esta y otras cuestiones, impidiendo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad.

Andrés Villagra, edil del Frente Renovador e integrante del bloque Compromiso Ciudadano, comentó a UNO: "En el Concejo Deliberante estamos al tanto de la situación y cómo se encuentra la zona. Es un basural a cielo abierto donde se producen quemazones de los desechos y no se realiza reciclaje, cuando ese es un deber del Poder Ejecutivo y del intendente Dellizzotti".

Villagra aseguró que frente a esta situación presentaron un texto para convertirlo en norma y se encontraron con la negativa del responsable del municipio. "Hemos ido a capacitarnos a Cerrito, hemos visto el biodigestor que tienen y cómo trabajan en esa ciudad con el tema de la basura. Hemos traído ideas y realizamos varios proyectos que acercamos al Poder Ejecutivo, pero el intendente no tiene diálogo con los concejales. Ni siquiera los ediles de su partido tienen vínculo con él y hay una brecha que se agudiza", expresó.

Por otra parte, manifestó: "Los vecinos están muy enojados por la quema que hacen en el basural, por el humo que se genera y la contaminación que hay en esa zona. La misma gente que va a cirujear prende fuego, porque ahí se tiran muchas ramas y hojas, papelería y otros residuos".

Por último, señaló: "A los vecinos que han hecho su reclamo frente a las autoridades provinciales los derivan al Poder Ejecutivo porque Dellizzotti tampoco tiene vínculo con la Provincia", afirmó.