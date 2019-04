Varisco y Puiggari hablaron de la ciudad

"Es un agradecimiento por el acompañamiento brindado por la intervención a la que fui sometido en Buenos Aires, lo comprende porque sufrió problemas similares y se preocupó muchísimo", destacó Varisco.



El Presidente Municipal precisó que hablaron de temas de la ciudad, obras, servicios y el desarrollo social. "El municipio no lo publicita, pero colabora con todas las iglesias La relación durante la gestión es muy buena, primero porque hay respeto y libertad religiosa con igualdad de cultos. Si bien uno es católico esto no quiere decir que no escuchamos los reclamos o peticiones de otros cultos", señaló.



Al respecto de la intervención de la iglesia en lo referido a política, Varisco reconoció: "Nos parece bien que haya una voz rectora en lo referido a la política. Los funcionarios y gobernantes cambiamos las realidades materiales, ellos cambian otras como las espirituales. Nos parece trascendente que las preocupaciones de la iglesia sea compartida por los gobernantes".