"A juzgar por sus últimas y muy sorprendentes declaraciones, el intendente Sergio Varisco vive en una realidad paralela que bien podría llamarse Anarap. En su mundo particular Varisco no integró Cambiemos, no llevó a Macri como presidente y mucho menos es responsable del estado de la ciudad. Un sólo dato, el gobierno provincial está haciendo obras en Paraná por casi 1.000 millones de pesos", recordó el concejal justicialista David Cáceres.

"El intendente de Anarap, Sergio Varisco está asustado porque sabe que va a perder. Las mentiras con las que ganó en 2015 también tienen patas cortas y por eso los paranaenses hoy le están dando la espalda", lanzó Cáceres en respuesta a las declaraciones del jefe comunal.

"Saben los paranaenses que es el gobierno peronista de Gustavo Bordet y Adán Bahl el que viene invirtiendo casi de 1.000 millones de pesos en obras estratégicas para la infraestructura de la ciudad", continuó el dirigente deportivo.

Cáceres recordó que "la provincia ya empezó y culminó 21 obras de gran relevancia par la ciudad" y que "actualmente son 22 las obras en ejecución en Paraná, 21 de ellas con fondos del gobierno provincial".

"Están ahí la escuela Pueyrredón; la República de Chile; el nuevo Centro Educativo Terapéutico; la puesta en valor de la escuela 25 de Mayo; la escuela Pérez Colman en el Complejo de la Escuela Hogar; la ampliación de la Escuela Técnica Número 3; las reestructuración de servicios completos del hospital San Martín, la reparación del hospital Pascual Palma; los desagües de calle Canadá; la ampliación de la Casa de la Mujer del Copnaf; de la Unidad Penal N° 1; el nuevo taller industrial Antequeda; el nuevo edificio de ATER en calle España que tiene un gran impacto en toda la zona centro de la ciudad; el Museo de Ciencias Naturales; la refacción y puesta en valor del Parque Berduc; la construcción de la pileta semiolímpica en ese mismo lugar que beneficia a niños y niñas de todas las escuelas de la ciudad; la climatización de la pileta del centro de educación física N° 1 de la escuela Hogar, entre otras", enumeró el joven dirigente.

"A eso hay que sumarle la restauración de la plaza Mansilla que le devolvió a la ciudad y a la provincia un espacio central para la vida ciudadana donde ahora se realizan un sin número de espectáculos culturales, manifestaciones y eventos que enriquecen la vida de los paranaenses y los entrerrianos", añadió.

"Para darse una idea de las diferencias entre un modelo y otro, la gestión de Bordet decidió construir en Paraná el moderno centro de atención y prevención de adicciones que proporcionará a la ciudad y a la provincia un espacio único para darle un verdadero giro al tratamiento de esta problemática en nuestros jóvenes; mientras que, en el sentido opuesto, el intendente acusado de pertenecer a una red de narcotráfico, Sergio Varisco, abandonó la construcción del Centro Preventivo Local de Adicciones (Cepla)", diferenció Cáceres.

Cáceres sostuvo que "sería largo de enumerar las otras 21 obras que ya están finalizadas, y las que están en proceso de adjudicación. Pero basta con decir que en total suman casi 900 millones de pesos que la provincia invierte con recursos propios en la capital provincial" a lo que debe agregarse "la construcción de viviendas y obras energéticas muy importantes", advirtió.

"Entre las obras finalizadas están los desagües pluviales de calle Cervantes, el entubamiento del arroyo Antoñico entre General Espejo y Avenida Ejército, el Centro de Convenciones que es el más grande de la mesopotamia y que brindó un impulso fenomenal al turismo de convenciones de la ciudad; están también ahí todas las obras circundantes al Hospital de la Baxada que el gobierno de Macri y Varisco se niegan a terminar privando a los paranaenses de un nuevo y moderno hospital. Porque son ellos, los miembros de la Alianza Cambiemos, los responsables del ajuste en la salud", agregó.

Además, "fue el gobierno de Gustavo Bordet y Adán Bahl el que, gracias a los avances en materia de orden y transparencia que imprimieron a la administración pública, lograron sostener con recursos propios obras estratégicas para Paraná como el acceso sur y el acceso norte a la ciudad. Porque el gobierno nacional de Macri y Varisco dejó de enviar los pagos en tiempo y forma. Esas obras no se cayeron porque los fondos los puso a tiempo la provincia", subrayó Cáceres.

"También la provincia hizo importantes obras energéticas en Paraná. Se terminó la estación transformadora Gran Paraná que provee independencia, seguridad y un servicio de calidad para más de un millón de habitantes en la región; así como también la ampliación de la red de distribución de gas natural de la ciudad" remarcó el edil y candidato de la lista Creer en Entre Ríos.

"Se nota que en su afán de retener el municipio Varisco no tiene problemas en mentirle a los paranaenses como ya lo hizo en 2015 cuando dijo que iba a poner a la ciudad de pie. Casi cuatro años después lo único que está de pie es la vinculación de Varisco con la red de narcotráfico que asola a nuestros barrios y nuestros jóvenes. Una historia tan triste y dolorosa que prontamente llegará a su fin", concluyó Cáceres.