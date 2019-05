Varisco: "Soy el más injuriado, pero la gente me conoce"

El intendente de Paraná, Sergio Varisco , respondió las acusaciones de la dirigente de Cambiemos Elisa Carrió, quien explicó que no realizó ningún acto en la capital provincial por su discrepancia con el actual intendente, que es candidato a la reelección. Carrió afirmó en localidades de la costa del río Uruguay que Varisco "no tendría que estar en política" y dijo que el narcotráfico no tiene partido, aludiendo a la causa en la que está imputado el dirigente radical.

El presidente municipal señaló: "Ella está imputada por armar causas. Por eso no me extraña que no esté contenta con nuestro gran desempeño electoral, que ganamos la interna y estamos muy cerca de ganar la general".

Varisco aludió así a la vinculación de Carrió en maniobras que quedaron a la luz con la detención del espía Marcelo D'Alessio.

Los abogados de Varisco sostienen que existen fuertes sospechas de que D'Alessio realizó "operaciones" en Paraná en contra de Varisco, y existen sospechas de su vinculación que el cambio de la declaración de Luciana Lemos, la pareja del narco Daniel Tavi Celis, que involucró en la causa al intendente y a algunos de sus colaboradores. Incluso se solicitaron desgrabaciones de las escuchas telefónicas al juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien investiga al causa, pero aún no fueron enviadas.

Sobre la campaña electoral, el presidente municipal consideró: "La política en Argentina es feroz. Son capaces de decir y hacer cualquier cosa. El tema es tener una conducta, es ser la misma persona de siempre. Tener autenticidad. A mí no me van a cambiar en ese sentido. Soy el hombre más injuriado por este gobierno provincial y por algunos sectores, pero la gente de Paraná me conoce".

Sobre Carrió, agregó: "Además, hay una vieja disputa: cuando yo fui candidato a gobernador en 2003, Carrió me pidió que dejara la Unión Cívica Radical y yo le respondí que nunca la voy a dejar la UCR".

"La transparencia y honestidad que tenemos es intachable. Soy el intendente que menos cobra. No tengo propiedades ni nada por el estilo. Tengo mi declaración jurada (presentada). Hay que investigar lo que pasó en la provincia con los contratos truchos en la Legislatura. Ese sí es un tema muy grave", enfatizó aludiendo a la eventual responsabilidad del candidato del PJ, Adán Bahl.