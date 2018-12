Varisco oficializó un acuerdo de aumento salarial con gremios

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, hizo oficial ayer los aumentos que fueron acordados con los cuatro gremios municipales: Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Obras Sanitarias y Asociación Personal Superior (APS).

Así, se enviaron a la Secretaría de Trabajo de la Provincia las actas del acuerdo. Allí se prevé un aumento del 6% en noviembre ya abonado; otro 6% en diciembre; un 10% en marzo y el 15 de enero se pagará el bono de 5.000 pesos.

"Esto significa que a fin de año vamos a estar en el 40% de aumento del salario y más el bono y el 10%, entre el plazo que va de enero de 2018 a marzo de 2019 vamos a estar muy por encima del 50% de aumento. Creemos en el empleado municipal, y hoy tenemos un municipio en expansión a pesar de la crisis económica y las restricciones que existen en la economía nacional", dijo.

El último gremio en acordar fue el Suoyem. Ayer su titular, Jorge Brocado, se encargó de remarcar el logro de la negociación por el pase de 120 trabajadores a planta permanente, y citó que quedaron pendientes otros temas, como la reapertura de la paritaria 2019; además del incremento de las asignaciones familiares.





Gestión

En sintonía con ello, Varisco agregó: "No es este un municipio que administra la crisis, ni paga sueldos únicamente", y en ese sentido enumeró parte de las obras encaradas en estos momentos: "Hoy se está pavimentando avenida Ramírez sur, también barrio Circunvalación, y tenemos un plan de obras públicas de 1.500 millones de pesos. Responsablemente, y a pesar de tener la autorización del Concejo Deliberante, no hemos tomado un crédito para el cual estamos autorizados por 600 millones de pesos, porque la tasa de interés no es la que le conviene hoy al Estado municipal".

Varisco agradeció al contribuyente paranaense, que en más de un 70% hoy paga la tasas municipales. "Tenemos en ejecución una moratoria –la única de este período de gobierno– que está funcionando muy bien, con pedidos de turno de la gente hasta enero porque hemos dado facilidades, respetando también al contribuyente que siempre ha pagado en término".