Varisco: "Me siento respaldado por miles de vecinos"

El intendente de Paraná se expresó en sus redes sociales minutos antes de comenzar el juicio en que se lo acusa de presunto financiamiento de una banda narco. “Me siento muy respaldado por miles y miles de vecinos y vecinas”, remarcó y aseguró que al final del proceso le podrá decir a la ciudad “que el intendente que votaron es un hombre inocente”.

“Hoy es un día clave en mi carrera política. No por mi suerte personal, sino porque hoy me veo de cara a cosas que he sostenido toda mi vida. Por ejemplo, que la política tiene todo tipo de momentos, pero jamás ese momento es de comodidad personal”, expresó Sergio Varisco en su cuenta de Twitter.

“Y lo otro es que siempre sostuve que la verdad es lo único que nos hará libre. Me siento muy respaldado por miles y miles de vecinos y vecinas que me dan su apoyo, pero también su crédito, que creen en mi inocencia. Sin embargo, soy consciente de que es la Justicia la que debe pronunciarse para que yo quede libre del escarnio que han intentado algunos contra mi persona, seguramente motivado en razones inconfesables”, continuó el Intendente, que se expresó por las redes sociales minutos antes de que se inicie el juicio en el Juzgado Federal de la capital entrerriana.

“Soy un hombre de la democracia, que se ha sometido a la voluntad popular dentro del sistema republicano en varias ocasiones, de modo que confío plenamente en la Justicia como herramienta de ese mismo sistema. Confío en que seremos escuchados y en que en definitiva la verdad disipará la mentira”, apuntó luego Varisco.

Para finalizar, remarcó: “Hoy es un día para mantenerse en pie, con la misma actitud con la que estoy seguro que saldré, al final del proceso: por la puerta grande para decirle a la ciudad de Paraná que ha ganado la verdad, que ha triunfado la Justicia, que el intendente que votaron es un hombre inocente”.