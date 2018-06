Varisco: "Me defenderé de las acusaciones judiciales, políticas y mediáticas"

Al hacer uso de la palabra por el espacio de veinte minutos, y al hablarle a un número importante de militantes, volvió a defender su inocencia en el caso que se investiga a través de la justicia federal. "Nos vamos a defender de las acusaciones judiciales, políticas y mediáticas", indicó el presidente municipal. "El apellido Varisco está limpio. No fuimos ni seremos parte de ninguna banda de narcos. Ningún funcionario mio lo ha sido ni lo será", agregó.





Con esta ultima aseveración defendió la sucedido con el concejal Hernández y la funcionaria Bordeira. "Son dos amigos que deberían estar en este lugar, con ustedes, y hoy no están. Ellos no pertenecen a ninguna banda de narcotráfico ni nada que se le parezca", aseveró Varisco, que defendió la labor la judicial, que no tiene nada en particular con el juez que investiga la causa, pero que se demostrará "que la verdad".





Si bien remarcó en varias oportunidades que el encuentro era para "devolver el cariño" de los militantes, con los cuales no había tenido contacto en los últimos días, y que no era un acto político, aseveró: "seremos gobierno otra vez", en relación a lo que acontecerá en 2019. "La daremos batalla a aquellos que desde adentro del partido y desde afuera quieren sacar rédito político en este caso", remarcó.





"Ustedes (a los militantes) tienen que tener la tranquilidad que todo saldrá bien. Colaboraremos con la justicia todas las veces que sea necesario y se demostrará la verdad. Yo nunca consumí drogas, ni vendí ni distribuí. Eso una mentira. Por eso estoy muy tranquilo", finalizó el intendente.





En lo que fuera el primer encuentro proselitista luego de las detenciones del concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad Graciela Bordeira, vinculados a una causa por narcotráfico, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, lideró el acto convocado por la concejal Claudia Acevedo. El mismo se desarrolló este viernes por la noche en la casa de la UCR de la capital provincial.