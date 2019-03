Varisco: "Los peronistas de Casa de Gobierno no están haciendo nada por Paraná"

El intendente Sergio Varisco -quien busca la reelección al frente de la Municipalidad de Paraná- encabezó el miércoles a la noche la inauguración de una promotora en zona Cuarteles, más precisamente en Miller y Alday.





El acto, organizado por el Frente Radical Independiente que encabeza Roberto Sabbioni, promovió la apertura del local que encabezaron dirigentes barriales que expresaron el explícito apoyo a cuatro años más de gobierno que encabeza Sergio Varisco. Ante más de 700 personas, luego de los discursos de uno de los referentes políticos; del propietario del local y de Sabbioni, fue Varisco el que brindó unas palabras ante los presentes. "Yo soy el más agradecido de este clima festivo, las ganas de ganar, de la alegría en definitiva que hay aquí. El país no se cambia sin alegría. Dejemos para la represión, el gesto adusto, feo y el maltrato. Los que estamos para transformar el país, la provincia y la ciudad para bien, lo tenemos que hacer con alegría".



Seguidamente, Varisco señaló: "Los que estamos acá de una manera u otra, estamos convencidos y entonces de lo que se trata es reflexionar dónde estamos, quiénes somos y adónde vamos. En primer lugar, las cosas que estamos haciendo no dependen de uno solamente, sino de un conjunto: si en la ciudad cada mañana el ciudadano abre la canilla y sale el agua, si sale de su casa y se está pavimentando, son trabajos que hacemos entre todos, desde el vecino que paga sus impuestos, a los empleados municipales que trabajan en serio y que quieren al municipio de Paraná".







De allí razonó: "Nosotros no somos solo radicales, yo no voy a dejar de serlo, pero no es necesario ser radical para venir a este movimiento. Acá debe haber muchos peronistas y que creen en la justicia social, no los peronistas de la Casa de Gobierno que los desafío a que no están haciendo nada por la ciudad de Paraná".







Fuera de toda pertenencia partidaria, enfatizó Varisco, "que lo que se necesita es ser buenas personas dispuestas a dar hasta el último aliento por Paraná".







Y agregó: "En segundo lugar lo que nos interesa –aunque suene grandilocuente- es la felicidad del otro, que el otro esté bien. La Argentina exporta 500.000 toneladas de alimentos por año, y en Paraná y en la Argentina hay hambre; entonces no es que faltan alimentos, sino que sobra corrupción. De lo que se trata entonces es que los ciudadanos de Paraná estén bien: tengan las cuatro comidas calientes, tengan el acceso a un centro de salud, puedan mandar a sus hijos a un jardín maternal, tengan agua, cloaca, pavimento y trabajo, como cada uno lo merece".