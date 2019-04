Varisco: "Las obras en Paraná son nacionales y municipales"

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, dijo que todas las obra públicas ejecutadas y a ejecutar en la capital entrerriana, responden a las gestiones de los gobiernos nacional y local y remarcó en ese sentido la ausencia del gobierno provincial entrerriano.





Varisco reseñó su gestión de gobierno y su propuesta a futuro en el marco de su campaña por la reelección al frente del departamento Ejecutivo municipal, en un multitudinario acto que se realizó en el barrio de Puerto Sánchez, específicamente frente al monumento que rinde homenaje al pescador, organizado por el Frente Radical Independiente, el Sindicato Unido de Obreros y Empleados Municipales y sectores del peronismo que apoyan su candidatura, con la presencia entre otros de Alicia Portillo, ex concejal del sector de José Carlos Halle.







"Esta es la voluntad política de seguir transformando la ciudad y como lo vimos en distintos barrios, hoy se ve esta multitud en Puerto Sánchez. El llevar adelante una ciudad no es una tarea individual la hacemos entre todos, por eso quiero que cada uno se sienta partícipe de los cambios que estamos haciendo en Paraná, y se sienta un paranaense cabal, recto y honesto", dijo Varisco







Y agregó: "Yo quiero que reflexionemos algunas cuestiones como que estamos en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad e hicimos muchas cosas. Por el '97 se nos iba todo Puerto Sánchez, hicimos la defensa, las casas en alturas y se salvó el barrio. En esta gestión iluminamos todo el Thompson, la pileta, toda la zona de juegos, revitalizamos Puerto Sánchez, entregamos las escrituras a la gente del barrio el Morro y queremos conectar definitivamente el borde costero de la ciudad", destacó







Diferencias

Luego se refirió a las diferencias de gestiones. "También les quiero decir para marcar diferencias, y tampoco me tapo para decirlo. Estamos ante un gobernador que está aplicando un ajuste. Yo lo desafío a cualquiera de ustedes sin ofender a nadie que nos diga que obra hizo el gobierno provincial con sus recursos. Si alguien conoce una que me la diga, en la ciudad de Paraná o en la provincia de Entre Ríos. Hay más escuelas, sanatorios, centros de salud, más rutas, pero las obras son nacionales o en el caso de Paraná, son municipales", precisó Varisco.







No obvió la situación que se enmarca en el ámbito nacional. "También estamos en un ajuste nacional y se los dice un hombre que apoyó a este presidente, pero nosotros no concebimos que se saquen los subsidios de un día para el otro, ni concebimos el aumento de las tarifas. Creemos que la política debe ser beneficiar a la gente y no apretarla. El país sale por crecimiento no por achique y por ajuste. En este sentido, cuando una provincia y un país están ajustandosé, hay un municipio en expansión con más obra, más servicio, y atendiendo al ciudadano paranaense en todos sus aspectos", enfatizó.







Varisco sostuvo que ser Intendente de la ciudad "significa atender toda la problemática de los ciudadanos paranaenses, desde los sectores proteccionistas que hoy lo vi en un acto que hicimos en la seccional 11 y a los sectores que tienen que ver con la ecología, medio ambiente, y acá también hicimos el tratamiento del arroyo, el conducto y vamos a recuperar el balneario Thompson que es el gran balneario de los parananeses.







Tenemos que atender todo, absolutamente todo. En este espacio hay lugar para los peronistas de Perón y Evita, para los radicales Além e Yrigoyen pero también es cierto que en la punta de la bandera hay que dejar espacio a la celeste y blanca que nos cobija a todos los argentinos" sostuvo.







Malvinas

En su discurso tuvo palabras de homenaje a los héroes de Malvinas. "Perdimos una batalla pero no la guerra, la guerra la pierden los pueblos que declinan y este pueblo sigue luchando porque Las Malvinas fueron, son y serán rgentinas. En este sentido, les decía a los ex combatientes y otros representas de los estamentos que hay una palabra que se usa en democracia que es la memoria y la transparencia se cimientan las buenas sociedades. Pero esa memoria nos debe hacer recordar lo que pasó y hay que recordar quienes fueron nuestros amigos, nuestros adversarios y nuestros enemigos porque estamos hablando de cuestiones serias, estamos hablando de los argentinos que dieron lo más preciado que es la vida de uno mismo, en una batalla desigual. Estamos hablando de los argentinos muertos en el frío, en el mar y en el sur, allá en las Islas Argentinas".







Ningún pueblo, es un pueblo si abdica su poder de auto determinarse. Nosotros vamos a seguir luchando en forma pacífica", apuntó Varisco quien rescató la resolución que obtuvo Arturo Illia cuando fue presidente, de que la ONU reconociera la existencia de una disputa soberana sobre las Islas.







El pueblo de Malvinas no es originario viene exportado de Inglaterra, y mienten cuando hablan de que no tienen ningún interés. Son Islas muy valiosas y serán argentinas de una manera y de otra. Pero les digo también, volviendo a la ciudad, que es malvinera y tiene sus héroes, es el momento de unirnos, porque a esta ciudad la tenemos que sacar de la pobreza porque más allá de las obras lo que nos interesa es que cada ciudadano tenga la cuatros comida del día y trabajo en la ciudad", concluyó.







Desde el PJ

En tanto, Alicia Portillo, ex concejal justicialista del sector de José Carlos Halle, señaló: "No dejo de ser peronista, pero con los compañeros vamos a acompañar a Sergio Varisco. Este intendente que nos abrió las puertas, nos atendió a todos, nos dio la posibilidad y estamos orgullosos de acompañarlo. Vamos a trabajar para que logre el triunfo, por todos los proyectos, por todo lo que se hizo y por lo que se va a hacer. Simplemente gracias y vamos a trabajar para ganar", convocó Portillo.







Obras

A su turno el titular del Frente Radical Indpendiente, Roberto Sabbioni, recordó a amigos del barrio "que ya no están y que acompañaron siempre y no me olvido de los momentos difíciles del lugar costero cuando sufrió la creciente", dijo.







"Superamos la situación difícil con trabajo, fuimos elevando viviendas y sacando otras porque había problemas de desmoramientos con una falla geológica que llego desde La Paz. El tiempo pasó, nos fuimos y no se hizo mucho por este lugar. Hay muchas cosas por hacer, no expulsamos a gente de lugar, las reubicamos. Por eso andamos con las manos limpias, tranquilos y seguimos trabajando por toda la ciudad", Cuando hablo del Thompson, en la segunda gestión de Humberto Varisco encontramos todo abandonada y lo recuperamos con amigos del barrio e hicimos la primera división del Thompson. Hacemos todo lo que podemos y lo vamos a recuperar. Hicimos el piletón, criticado que usan todos los barrios de la zona. Puerto Sánchez está en el corazón de todos los entrerrianos", expresó Sabbioni