Varisco interpretó el "espero de corazón" formulado por Bullrich

El intendente de Paraná Sergio Varisco recorrió en la tarde de este jueves el anfiteatro Héctor Santágelo ubicado en el Parque Urquiza. Allí habló de las obras que se van a ejecutar en ese sector de la ciudad, como también se tomó un tiempo para hablar de los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.





El presidente municipal en la ronda de ronda de medios y en la transmisión de la WEB de UNO, anunció la reparación integral del anfiteatro Héctor Santángelo para lo cual se invertirán cerca de 10 millones de pesos que serán afrontados por el Estado municipal. "Esto una vez que se termine esta serie de trabajos, va a mejorar el Santángelo que quedará a nuevo como uno de los anfiteatros más lindos del país", resaltó Varisco.





En la recorrida estuvieron el secretario de Proyectos Estratégicos de la Municipalidad, Omar Ramos y el secretario de Medios José Escobar.





"El plan de trabajo es muy amplio, y se dispuso la ejecución de nuevos taludes, se volverán a reparar las escaleras, los baños y los vestuarios, y habrá una vereda perimetral para todo el anfiteatro. Por cuerdas separadas, contará iluminación led. Y, así como queremos hacer con la Sala Mayo, lo dotaremos de una infraestructura electrónica, sistema de iluminación, sonido y una pantalla de cine. También habrá un trabajo específico en las barrancas", alertó el intendente.





La obra ya se lanzó a licitación y la apertura de sobres será el 31 de este mes. Mientras que el plazo de ejecución de la obra se estimó en cuatro meses.





El "corazón" de Bullrich





Varisco habló de política y de su situación judicial. En ese marco aclaró que sigue asistiendo a todas las reuniones de Cambiemos, por lo que hizo notar que no fue dejado de lado por la dirigencia de ese sector político. "He sido invitado a todas las reuniones y no me siento extraño a Cambiemos y menos aún a la Unión Cívica Radical. No me siento excluido para nada", reflexionó el presidente municipal luego de notificarse de una serie de reuniones organizadas en Paraná por la ministra Bullrich y en el sur de la provincia por el ministro Rogelio Frigerio.





"Estoy invitado, sí – aclaró – a una reunión de intendentes de Cambiemos ahora para fines de agosto. En el día de hoy se iba a firmar y se suspendió (el acuerdo para) las 500 viviendas para Paraná que se está charlando entre el Presidente (Mauricio Macri) y los Gobernadores", añadió.





También se tomó unos minutos para hablar sobre los dichos de Patricia Bullrich, ayer en el Mayorazgo.









"Le agradezco a la Ministra sus declaraciones cuando dijo que de corazón espera mi absolución. Quizá no sea la palabra porque todavía no hay juicio", consignó.







"Obviamente yo estoy a disposición de la Justicia. Estoy muy tranquilo, no porque no haya pruebas: no hay pruebas porque yo no hice absolutamente nada. Los tiempos de la Justicia son los tiempos de la Justicia. Se pueden acortar o alargar, pero estoy absolutamente tranquilo", enfatizó Varisco para indicar: sobre a los dichos de Bullrich respecto a que su situación judicial "era un problema", señaló: "No sé la interpretación. Será un problema electoral, porque algo hemos demostrado electoralmente a lo largo de todos estos años, pero a nosotros eso no nos preocupa. Sabemos que todo va a salir bien. Confiamos en la Justicia, nunca se escuchará de mí una palabra respecto a la independencia del Poder Judicial, ni de politizar ni partidizar el tema", concluyó el intendente.





