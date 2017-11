Varisco dijo que se incorporará el predio del exhipódromo al patrimonio público

Dos anuncios en una misma línea y política de recuperación y ampliación de espacios públicos en la ciudad: el gobierno municipal mantendrá el Parque Botánico con su actual estructura destinada al Vivero municipal y al desarrollo del cordón frutihortícola, y a su vez iniciará el camino legal para que las 22 hectáreas del exhipódromo Almafuerte se incorporen al patrimonio urbano.





"Los espacios públicos son el objetivo de los paranaenses", remarcó ayer el intendente, Sergio Varisco, en el marco de una conferencia de prensa, acompañado por funcionarios de su gabinete, y con concejales oficialistas.





La primera medida fue la decisión no solo de buscar otro terreno para la guarda de los colectivos –que había generado polémica en las últimas semanas–, sino que ese nuevo lugar, aún no determinado, servirá para habilitar un centro de transferencia de cargas, para que el tránsito pesado deje de ingresar al casco urbano. Ese proyecto fue anunciado reiteradamente durante las últimas administraciones municipales, pero nunca cumplimentado. Varisco remarcó la idea de evitar que los camiones ingresen a la ciudad, no solo para cuidar la trama vial, sino para brindar seguridad. Ese nuevo espacio albergará la guarda de colectivos, el centro de transferencia, y también la creación de un parque logístico destinado a grandes empresas. "A eso vamos a sumar, como cuarto objetivo, la reubicación del Mercado Concentrador El Charrúa, hoy en un lugar obsoleto y con un edifico que presenta fallas estructurales. Vamos a localizar todos estos objetivos fuera del casco urbano", insistió el jefe comunal.





El otro anuncio cosecha un apoyo casi unánime de todos los sectores políticos y sociales, y que UNO testimonió durante los últimos años como necesidad para las futuras generaciones: la expropiación del exhipódromo Almafuerte. Varisco hizo hincapié en que hoy, solo las calles y la plaza Mujeres Entrerrianas son de uso público.





"Hay que remontarse a los años 30 del siglo pasado, cuando el mítico intendente Bertozzi hizo el Parque Urquiza; seis décadas después, durante nuestra gestión se incorporaron al patrimonio de la ciudad el Parque Mutio, en calle Juan Báez al final, y las 100 hectáreas del Parque Nuevo, hoy llamado Humberto, en 1996. Venimos con una vieja propuesta que no habíamos podido concretar. El espacio verde que tenemos los paranaenses por antonomasia es el hipódromo. A través de nuestro bloque de concejales vamos a cambiar el destino de uso, porque creemos que se ha caído esa autorización, o por la falta de inicio de obras. La venta se hizo, pasaron muchos años y ahora avisaron que no lo van a hacer; además, publicaron la venta del terreno en los grandes diarios nacionales", señaló a modo de un rápido repaso de la historia urbana del siglo pasado, y reciente.





En ese sentido, sostuvo que será un trabajo en el Concejo Deliberante, pidiendo además la autorización para encarar un proyecto de ley de expropiación, en la Legislatura entrerriana. "Hay un esfuerzo para dotar a la ciudad de espacios verdes. No es un camino fácil, y me comunicaré con el gobernador para pedir su acompañamiento, como en cada obra que se hace en la ciudad".





Vale recordar que en 2000, durante su anterior gestión municipal, se había aprobado por unanimidad la ordenanza que declaró la preservación histórica de tribunas, edificios e incluso arboledas de la zona. Con el paso de los años, y el proceso de quiebra, el Jockey Club se desprendió del terreno, que fue adquirido por un grupo inversor de capitales naciones y extranjeros. En 2010 se abrieron las calles, y casi ocho años después de los anuncios de construcción de un centro comercial, los inversores avisaron que no harán el emprendimiento.













Miradas













Las dos decisiones tienen sostén en una decisión de salvaguardar espacios públicos para la ciudadanía a partir de una concepción estratégica de gestión, y de hablar dijo, con ciudadanos e instituciones. De hecho, recordó que en el caso del Botánico, fue la actual gestión quien recuperó el uso público de las 53 hectáreas. "El Frente Para la Victoria (FPV) había cedido ese terreno para el Estadio Único, que nunca se concretó. Nosotros lo recuperamos por ordenanza, y no solo seguimos con el Vivero, sino que recuperamos el cordón frutihortícola, con ampliación de lotes para los productores locales", planteó Varisco.





También recordó que el actual bloque del FPV había votado favorablemente, dentro de la aprobación del marco regulatorio del transporte (SITU), la cesión de una parte del predio, como consta en el artículo 19. "Esa fue la hipocresía mayor del FPV", disparó, y acotó: "Somos un gobierno de puertas abiertas, que tuvo un gran respaldo en la última elección. Para la nuevo ubicación se hará una licitación u observaremos qué ofrecimientos tenemos de las empresas. El pliego no obliga al Estado a ceder un lugar, pero sí a que las empresas inviertan 100 millones de pesos para sacar los predios de guarda de colectivos", remarcó.













Satisfacción por ritmo de obras









"Estamos muy satisfechos por el proceso de obras y mejoramiento de los servicios que estamos encarando en la ciudad. En cuanto al ritmo de obra pública, se trabaja en los accesos Sur y Norte, se inició el ensanche de calle Corrientes, y ya estamos avanzando en la ampliación de la cuadra siguiente –entre La Paz y Colón–", dijo Sergio Varisco.

Además, confirmó que el 10 de diciembre se abrirán los sobres para conocer las ofertas de la obra de remodelación de Peatonal y semipeatonales, con nuevo equipamiento y mobiliario.

Asimismo, en el marco de la reubicación de la guarda de los colectivos, citó que en 2018 se iniciarán las obras del nuevo anillo circunvalar de la ciudad, previstas en el marco de la construcción del puente Paraná -Santa Fe, que se licitará el año próximo.