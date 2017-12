Varisco anunció que en 2018 se trabajará mucho en la trama vial

Durante una visita a la redacción multimedia de UNO, el presidente municipal se refirió también a la actualidad política tras la sanción de las leyes que acompañan el acuerdo fiscal en el Congreso Nacional. En ese sentido admitió que la discusión "dividió al peronismo que hoy tiene una diáspora, que es lo que sufre por ejemplo el gobernador Gustavo Bordet, ya que los diversos sectores se posicionan respecto de Cambiemos. Eso ha dividido al peronismo", indicó.

Varisco respaldó las leyes aprobadas, incluida la reforma previsional, y coincidió con el gobernador entrerriano en criticar la estrategia comunicacional del macrismo, o la falta de ella. "El gobierno nacional no comunicó bien las reformas, ni la impositiva ni la laboral, ni la transformación del sistema jubilatorio, lo que ha dado lugar a muchas versiones", señaló. "En cuanto a los jubilados, que es el tema más sensible, creo que no va a haber ninguna pérdida. No se le mete la mano en el bolsillo a los jubilados", agregó el intendente capitalino.

"El que sigue la política está al tanto de que la reforma tributaria tiene que ver con achicar la presión impositiva, reducir el déficit para que el capital privado invierta en el país y para que con una tasa de inflación atada al piso se pueda buscar un buen financiamiento", explicó.

Varisco sostuvo también, en esa línea de pensamiento, que el presidente Mauricio Macri "con gran capacidad de conducción, está solucionando los problemas que dejó el kirchnerismo".

Consultado por los cacerolazos de repudio al paquete legislativo, evaluó: "Prefiero la movilización espontánea de la ciudadanía, que puede expresar la oposición en cacerolazos, y no esta cosa financiada desde la estructura del kirchnerismo como fue lo que pasó frente al Congreso", en alusión al ataque a pedradas a la Policía.

Sin tarifazo

En diálogo con UNO TV, el intendente habló de la suba de tasas recientemente sancionada con la votación en el Concejo Deliberante de una nueva ordenanza tributaria. "Nosotros siempre hacemos aumentos en las tasas acompañando la inflación. Las tasas municipales, comparándolas con otros tributos, son mucho más baratas. Pero también queremos readecuarlas a la capacidad de los servicios. Nunca hemos hecho tarifazos".

En ese punto desacreditó las críticas: "Algunas voces hablaban de aumentos del 50%, 60%, no es así. Ningún aumento en los mínimos imponibles supera los 100 pesos. Los aumentos van a ser fácilmente pagables por el ciudadano", prometió. Luego lamentó que la cultura política local "es que siempre se avizora una catástrofe, que nunca va a llegar. Yo creo que incluso a nivel nacional la economía está creciendo, con un crecimiento anual del 4%, que son cifras del Indec reales", agregó.





El balance

A dos años de haber asumido, Varisco realizó un balance. "Nos tocó salir de una deuda de más de 300 millones de pesos, pero hoy tenemos reservas en un fondo anticíclico por cualquier crisis que pueda desatarse en el país o en la provincia de más de 360 millones con un capital flotante de otros 140, es decir unos 500 millones de pesos. Eso nos da un respaldo importante, incluso para poder tomar financiamiento para diferentes obras".

Sobre las obras en la ciudad, el intendente dijo: "Estamos mejor que en la anterior gestión municipal, pero con lo que hacemos con los empleados municipales no alcanza. Esto no es privatizar, pero tenemos que licitar obras para que las empresas privadas estén en esto. Así ensanchamos Don Bosco, ensanchamos Blas Parera e hicimos más de 300 cuadras entre pavimentación y repavimentación, y un buen manejo de las finanzas públicas que nos da un capital flotante de alrededor de 500 millones de pesos. No todo es reserva, pero nos permite tomar financiamiento para un plan ambicioso, que ya se licitó y se abrirán el 20 de enero las propuestas".

"La ideas es trabajar mucho en las calles de tierra, en donde no pasa una máquina desde mi anterior gestión. Vamos a dividir en cuatro zonas, de 250 cuadras cada una, para reparar las 1.000 cuadras, con una inversión de 40 millones de pesos en cada zona, con 160 millones en total y un plazo de ejecución de seis meses", describió.

Respecto del bacheo precisó: "Además de lo que hacen los empleados municipales, invertiremos 30 millones de pesos por cada una de esas cuatro zonas, con 120 millones en total. Y después llevaremos también un plan de repavimentación de 400 cuadras, muy ambicioso, porque hay calles donde el bacheo ya no surte efecto. Para esto se van a invertir 150 millones de pesos".

A eso se suman obras nuevas de pavimento. "Algunas ya están licitadas, otras en ejecución y otras próximas a comenzarse", describió. Así, enumeró: "Miguel David desde la intersección con Caputo, Faustino Parera desde Tibiletti hasta Zanni, la conexión de Garrigó con Newbery y en estos días se licitará avenida Ramírez, cuyo hormigón es de la época del túnel".

Respecto de la principal avenida paranaense, explicó que el trabajo se hará en dos etapas. "La primera consiste en recomponer el hormigón armado, desde Laurencena hasta Racedo, con una inversión de unos 50 millones de pesos; y después la parte de carpeta asfáltica que va desde Racedo hasta avenida de las Américas, con otros 60 millones".





Accesos a la ciudad

"A esto hay que sumarle las obras de los accesos, que no recursos municipales pero si gestión municipal. Se termina el acceso norte a mediados del año que viene, con una inversión del orden de 300 millones de pesos; y el acceso sur va a quedar muy bien, y calculamos que a fines del año que viene puede estar lista la obra, aunque el plazo de ejecución depende también de los niveles de lluvia", indicó.

Y agregó: "Estamos esperando porque en estos días se licita la última parte de la circunvalación que va desde el puente trunco de Almafuerte a la entrada de San Benito. Una obra de 508 millones de pesos a cargo de Vialidad Nacional. Es autopista con un ingreso al Parque Industrial por Hernandarias. Y al llegar a San Benito, Newbery va a ser sobreelevada, va a pasar por arriba de la autopista. Vialidad Nacional está haciendo una gran gestión, es de lo más destacado del gobierno... en materia de Vivienda, en cambio, fue difícil arrancar, aunque hoy el Procrear anda muy bien", estimó.

En cuanto al transporte, dijo que el recorrido del Metrobus "va a ser: Zanni, desde Newbery hasta Provincias Unidas, luego Provincias Unidas – Artigas – Maciá – Racedo. "En Almafuerte no da técnicamente el ancho para el Metrobus", indicó.

Más viviendas

Varisco se mostró satisfecho por la atención que recibe de los funcionarios nacionales. "Este es un gobierno nacional que habla con los intendentes y los gobernadores. Yo soy viejo en la política y he vivido otras épocas. Antes era difícil que te recibiera un ministro, o poder hablar mano a mano. Ahora todos te atiende, algunas cosas salen y otras no lógicamente, porque uno pide todo", describió.

En ese sentido, remarcó que en los terrenos que eran del Ejército Argentino "se va a ampliar en 300 viviendas el Procrear que hoy se lleva adelante, donde hay 600 casas. Se van a hacer 300 más, pero el problemas es que las que están en construcción son muy caras, así que se va a buscar hacerlas más económicas", indicó.

Igualmente dijo que se espera contar pronto con "el visto bueno financiero para las 500 viviendas del Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda), que irían en la zona de Juan Báez y Montiel, que es una zona que esta creciendo mucho en Paraná. La otra zona que tiene que crecer es el este, del Seminario en adelante. Ahí falta el servicio de agua y hay que hacer una obra importante, de unos 150 millones de pesos, para llevar un conducto desde la nueva planta de agua al seminario y hacer allí un centro distribuidor", indicó. La mención explica la reticencia del municipio a aprobar loteos en la zona, hasta que se resuelva el suministro de agua.