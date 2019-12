La vicegobernadora Laura Stratta, la árbitra Jennifer Dorsch y el gobernador no pararon de sacarse fotos durante la gala.

Gustavo Bordet, que reasumió como gobernador por un nuevo mandato, concitó toda la atención en la gala que anualmente realiza UNO para distinguir a las personalidades destacadas. Se sacó selfies toda la tarde, accedió a charlar con deportistas y periodistas de otros medios, y además participó del homenaje que se le realizó al querido Edgardo Chacho Comar. Con simpleza, pero también con la responsabilidad del cargo que ejerce, admitió que avanzará en un paquete de reformas en el corto plazo.

El mandatario también adelantó las pautas de trabajo que tendrá su nueva gestión: “Vamos a mantener fuertemente conductas que hemos llevado durante esta primera gestión, que tienen que ver con la austeridad, con la transparencia de los actos de gobierno y con ejecutar los programas que tenemos en marcha. Y que tienen que ver con el ordenamiento de nuestras cuentas públicas. En esta segunda gestión hemos fijado ejes de desarrollo para la provincia, que es el salto que nos falta, tenemos la obra pública en marcha, tenemos el plan de viviendas propio con financiamiento ejecutándose y programas sanitarios y de desarrollo social. Vamos a trabajar en condiciones que permitan desarrollo de nuestros sectores productivos, basado en tres ejes: los tres puertos de ultramar en pleno funcionamiento, una nueva matriz energética y con más y mejores caminos rurales”.

Según el gobernador, al potenciar todos estos vectores de la economía se podrá generar empleo en el sector privado y mejorar la competitividad. Otra de las apuestas en materia de infraestructura será el aeropuerto binacional de Concordia, que se licitará dentro de dos meses, la obra del anillado de la avenida circunvalación de Paraná y la de Gualeguaychú. “Tenemos que terminar el hospital de Gualeguaychú y poner de una vez en marcha el hospital de la Baxada de Paraná, que inexplicablemente estuvo cuatro años parado porque el PAMI no dispuso terminar el 10% que faltaba y tampoco lo transfirió a la Provincia. Esto se lo planteé al Presidente para tener un gran hospital de referencia”, expresó.

Sobre la posibilidad cierta de avanzar en las reformas política y judicial, puntualizó: “La reforma política podrá demostrar que cuando el ciudadano emite su voto realmente queda expresado quién quiere que lo represente. No hay que tenerle miedo a la elección democrática y popular del ciudadano y todos estamos sometidos a la voluntad popular. Y quien resulte electo va a tener mayor legitimidad; y he planteado una reforma judicial que tiene que ver con hacer que el Poder Judicial esté acorde a lo que la sociedad le está demandando. Tuvimos un gran avance con el Juicio por Jurados, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que acercar el Poder Judicial a la ciudadanía”, apuntó.

Stratta confió que al debate ambiental hay que habilitarlo

Desde que llegó al salón Belvedere del Mayorazgo no paró de sacarse fotos con los invitados. Hasta podría decirse que le restó protagonismo al gobernador Bordet, su compañero de fórmula del Frente Creer Entre Ríos en las elecciones que la consagraron como la primera mujer electa vicegobernadora en Entre Ríos. María Laura Stratta tuvo su primera vez en el evento que reúne a las personalidades de la política, el deporte y el quehacer entrerriano. Stratta agradeció la invitación y valoró que se reivindique a actores sociales de diferentes puntos de la provincia, y no solo de la ciudad de Paraná. “Hay que pensar en la diversidad que tiene nuestra geografía y que hay muchísimo para poner en valor. Los entrerrianos tenemos que sentir mucho orgullo de quienes nos representan en distintas disciplinas y en distintas áreas”, dijo a UNO.

En relación al desafío político e institucional que tendrá por delante, afirmó: “Son tiempos complejos, donde vamos a seguir poniendo lo mejor de nosotros. Particularmente en lo que respecta a la Vicegobernación hay que trabajar mucho en reforzar la calidad institucional, en reformar algunas cuestiones como ha planteado el gobernador: la reforma política y la judicial. Pero también el debate ambiental. Necesitamos que la sociedad se involucre más en los debates que da la Cámara e ir por más equidad”, puntualizó.

La presidenta del Senado provincial dijo estar esperanzada con el proyecto político que lidera Alberto Fernández. “Por el mensaje que brindó en la Legislatura, la convocatoria que hizo y las prioridades que marcó. Un país no puede desarrollarse ni salir adelante si primero no cuida al tejido más débil que hoy necesita tener la panza llena, de estrategias alimentarias que se puedan desarrollar y crecer en este país que tiene tanta riqueza, y tanta diversidad. Pero también planteó el encuentro, la solidaridad y que no nos miremos el ombligo, y que podamos mirar alrededor”, vaticinó.

Los mandatarios cerquita nomás

Minutos antes del arribo del gobernador y la vicegobernadora, entre los invitados había cierta expectativa por la posibilidad de estrechar la mano a los mandatarios.

Lo cierto es que ambos, además de saludar a cada uno, sacaron a relucir el don de gentes y conversaron animadamente con todos. Recibieron aportes, propuestas, opiniones y reclamos de evaluaciones acerca del devenir de la economía. Y al momento de hacer los típicos retratos de familia se prestaron amablemente a posar con quien se lo pidiera.