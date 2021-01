bebé.jpg

“El dato nacional de un 40% corresponde a una situación epidemiológica. Por ejemplo en Buenos Aires hubo complicaciones para acceder a los controles rutinarios, incluso hubo inconvenientes para trasladarse en lugares donde hubo mayor circulación de coronavirus. Eso inicialmente, en otras provincias, fue distinto”, reflexionó la profesional. Y aportó: “En Entre Ríos nunca se interrumpieron los controles en los niños pequeños, si en el caso de los más grandes. Pero en realidad lo que se vio como obstáculo para el normal desarrollo del plan de vacunación fue el temor de la familia; nunca hubo faltante de dosis, pero las dificultades fueron por la postergación y el miedo de las familias de asistir a los vacunatorios ”, remarcó.

Vacuna.jpg San Roque. La demanda de vacunación antigripal es alta y atienden desde las 7 hasta a las 17. Foto UNO/Archivo ilustrativa

Si bien resultó menor el porcentaje de vacunación en recién nacidos, en el segmento infantil de 5 a 11 años que tiene un calendario de cumplimiento obligatorio para el ingreso escolar, se elevó al 25% los casos de no aplicación de las dosis correspondientes. “Se vio más dificultad en completar los esquemas, al no asistir a la escuela, que es la que exige la certificación del cumplimiento. Además, a diferencia de los recién nacidos, estos menores tienen todo el año para vacunarse. Entonces no fue una postergación de las autoridades sanitarias, sino una elección de los padres esperar que pase la pandemia”, cuando no se sabía (incluso no sabe aún hoy) hasta cuando se prolongará.

Ante este cuadro de situación, Rodríguez Alcántara indicó que entre la filial local del SAP y el gobierno provincial se hizo un fuerte e intenso trabajo, durante el último trimestre del año, para informar acerca de la seguridad en la asistencia a los vacunatorios. “Hay circuitos diferenciados, para que los asistentes no circulen por áreas sanas de los hospitales. Es importante que la gente entienda que la vacuna del calendario supera el riesgo de contraer enfermedades, y para que no resurjan enfermedades inmuno-preventivas”, e incluso citó el caso del sarampión, que tras el brote en Buenos Aires en 2019, obligó a incrementar los niveles de vacunación: “Reapareció este brote, pero por la pandemia cesó por falta de contactos y volvimos a estar libres de sarampión. Pero hay que colocar adecuadamente las vacunas, porque ahora todas las personas están circulando más, y hay nuevamente riesgo de que vuelva a aparecer”.

En cuanto a la evolución de la vacunación en los niños, durante el año, consideró que comenzó a normalizarse con las flexibilizaciones para la circulación: “Los controles de salud siempre se mantuvieron. De todos manera siempre es necesario recordar a la población, la importancia de vacunarse en tiempo y forma. En los recién nacidos, los primeros seis meses son vacunas en forma mensual. Si se postergan, no se pierde y siempre hay tiempo para vacunarse, pero es un tiempo en que está en riesgo de adquirir la enfermedad. Por eso es importante que se aplique a la edad correspondiente”, mencionó, e insistió que “las vacunaciones se recuperan”, por lo que convocó a la población a cumplir con las dosis para los bebés, niños en edad escolar y embarazadas. “Todos los vacunatorios tienen espacios seguros y con protocolos”.

Para lograr inmunidad social y evitar la proliferación de enfermedades, siempre se pretende que cada vacuna supere el 95% de cumplimiento en cada segmento.

“Las vacunas no se deben postergar, aún en pandemia. Y hoy en la nueva normalidad son más importantes que nunca, porque todos han retomado un nivel de actividades, se vuelve a la exposición y eso genera mayor circulación de gérmenes. Así, estamos en riesgo de enfermedades que se previenen con vacunas. Esto de cara al regreso a las escuelas, es importante que todos los niños que vuelvan a la distintas etapas de la educación, tengan todas las vacunas al día, previo a marzo”, remarcó la profesional.

“El virus del Covid-19 no tiene mortalidad ni afecta en demasía a la población pediátrica. En cambio todas las enfermedades que se previenen con vacunas, causan gran morbi-mortalidad, como la meningitis y la neumonía”, sintetizó.