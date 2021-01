La jefa del área de epidemiología del hospital Masvernat de Concordia, Fabiana Leiva indicó: “Todo el universo que nosotros queremos vacunar en una primera instancia, que son los trabajadores de la salud y sobre todo los que están en la primera línea, no han sido todos vacunados todavía. La demanda fue importante y la aceptación de la vacuna también en los equipos de salud. A muchos seguiremos vacunándolos con el primer componente y a otros se les completará el esquema de vacunación”.

Para la epidemióloga el próximo mes se estará ante un panorama alentador respecto a la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en la población en general. “Seguramente en febrero vamos a estar en este proceso de vacunación. La ansiedad es mutua, de la población en general y de los agentes de salud en vacunarse porque el año pasado ha sido sumamente angustiante para todos nosotros. Es una alegría para nosotros pensar en una vacuna a un año de esta pandemia”, expresó a LT 15 Radio del Litoral.

vacunación en el san martín2.jpg

En cuanto a cómo se organizará en el corto plazo una masiva campaña de vacunación indicó: “Ahí habrá que ampliar los lugares de vacunación. Con esta vacuna no es menor la logística a llevar a cabo, teniendo en cuenta la cadena de frío. La mayoría de las vacunas que recibimos en el calendario, por no decir todas, con una conservadora de transporte o una heladera se puede llevar a cabo la campaña de vacunación, es una logística que está organizada desde hace mucho tiempo. Con esta vacuna en particular se debe mantener en menos 18 grados, es decir en un freezer y se debe descongelar cuando tenemos a los candidatos a la vacunación a la espera porque tenemos media hora de descongelado hasta que se aplica el componente en el organismo”. Y agregó: “Vienen en frascos multidosis, por lo que cada frasco trae cinco dosis, así que hay que plantear una estrategia de días horarios. En fin, como se hace en otros países, con listas, por días, horarios y demás”.

También pensando en la implementación de los lugares públicos, Leiva detalló que “es probable que se utilicen las escuelas, los comedores, todos los lugares a los que nosotros podamos acceder y tengan un freezer. Necesitamos ir guardando esas vacunas y descongelarlas en la medida que la gente va llegando”.

Respecto a los adultos mayores de 60 años que serán segmentados dentro de los grupos de riesgos y que recibirán las dos dosis, la profesional explicó: “Son estrategias diferentes. Es totalmente diferente tener un grupo de vacunadores para vacunar a los trabajadores de la salud y en especial a quienes trabajan en el Masvernat, como en el Felipe Heras, quienes atienden a los pacientes con Covid-19 y otra cosa diferente es a la población en general”.

vacunación concordia.jpg

Efectos de la vacuna

Leiva también hizo hincapié en los efectos en su organismo que ha tenido el personal recientemente vacunado. “Debemos tener en cuenta que se vacunaron personas jóvenes, menores de 60 años con inmunidad conservada. Generalmente, todos los años nos vacunamos contra la gripe, algunos se deben vacunar periódicamente contra la Hepatitis B por indicación del Ministerio de Salud de la Nación. Todos los años tenemos los efectos secundarios de las vacunas y en estos casos que hemos visto es que se ha comportado más o menos igual. Por ejemplo, en un día vacunamos 300 personas, algunas presentaron febrículas, otras algún cuadro de diarrea leve, algunas manifestaron cansancio, pero no hemos reportado ningún otro caso grave. Por eso debemos decir que ante esta población la vacuna es totalmente segura”, destacó.

Al mismo tiempo, Leiva resaltó que “esta vacuna en particular no es un virus vivo, atenuado, ni es un virus muerto. Es una vacuna vectorizada, lleva un virus parecido, que no es el coronavirus y hace reaccionar a nuestro organismo. Que la gente se quede tranquila, se hicieron con la premura que deben hacerse porque cualquier vacuna que esté en el mercado, de cualquier país, deben ser estudiadas y desarrolladas en tiempo récord porque así lo requería esta pandemia”.

Por último y sobre la aplicación de la vacuna en su organismo detalló: “Me vacuné un día martes y al día siguiente estaba haciendo guardia. No tuve fiebre, solo dolor en la zona de inoculación, en la zona del brazo como pasa todos los años con la vacuna de la gripe y nada más”.