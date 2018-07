Vacaciones obligadas: en la escuela Giachino de Paraná recién hoy retomarán las clases

La Primaria y el nivel Inicial de la Escuela N° 193 Capitán de Fragata Pedro E. Giachino, del barrio El Sol de Paraná, lleva toda la semana sin clases. Hoy retomarán las tareas luego de que cuadrillas comenzaron a arreglar graves problemas de filtraciones de agua que no se resolvieron durante las dos semanas del receso y que perjudicó a los alumnos de la institución.

Por suerte, ayer a la tarde cambió la situación en la escuela de unos de los barrios más populares de la capital provincial. Docentes y directivos estaban tan preocupados que hasta realizaron actividades para que los padres se llevaran a sus casas para que los chicos pudieran realizarlas a modo de tarea durante todos estos días. Así atravesaron esta semana.

"Ya resolvieron y mañana (por hoy) tendremos clases. Las cuadrillas continuarán con el trabajo, pero nosotros ya arrancamos", confirmó a UNO la directora, Gabriela Gallo, quien además agregó: "Las maestras prepararon actividades, no eran temas nuevos porque no podían dictarlos, pero fueron con contenidos para que los chicos puedan repasar en casa y de alguna manera siguieran estudiando. Se les entregó a los padres como una manera de paliar esta situación", y no escondió cierta preocupación por algunos padres que todavía no se habían acercado a la institución.

Ayer comenzaron a comunicar la nueva y buena noticia, y para hoy ya tenían todo preparado para que los chicos de dos turnos puedan asistir sin problemas.

"Lo que pasó es que se rompió un caño de agua que pasaba por el techo, por la parte de los baños. Hay dos sectores en la escuela y la humedad pudrió la mampostería, esta se carcomió, por decirlo de alguna manera, y una parte del revoque cayó sobre los inodoros. Felizmente no fue arriba de algún alumno o de algunos de los ordenanzas", dijo Gallo. Pero esto ocurrió antes del receso de invierno.

Según Gallo no es que faltaron respuestas, al parecer hubo demoras en la compra de materiales para poder arreglar el problema ya que no se trataba de una situación sencilla y fácil de solucionar.

"Avisamos enseguida y vinieron rápido, pero tuvieron que comprar unos caños especiales, no era un tema de agua filtrada nomás, se trataba de toda una cañería muy vieja. Esta semana vinieron las cuadrillas a mirar, pero sin los materiales no podían iniciar las obras. Cuando ocurrió –por la caída de la mampostería– llamamos y mandamos fotos. La supervisora siempre estuvo presente y todos los días, y lo mismo desde la Departamental. Bueno, hoy (por ayer) trajeron los caños nuevos", dijo Gallo, y parte del problema fue solucionado, al menos ahora podrán iniciar las clases, tendrán agua y ya no el miedo de que otra parte del techo se venga abajo.

A esta institución asisten 356 alumnos entre Primaria y nivel Inicial. También está la Secundaria, pero en otra parte del edificio y no sufrió estos problemas.

"Ya estamos avisando de que las clases inician", reafirmó la directora y agregó: "Nuestra preocupación es por el compromiso que tiene esta escuela con la comunidad y con relación al dictado de clases. Somos una escuela y tenemos que garantizar los derechos y por eso se hizo toda una movida desde las maestras y desde el equipo directivo".

El comedor de la escuela también se vio afectado por la falta de agua y si bien continuaron dando la comida trabajaron de manera diferente a como están acostumbrados.

Terminado el receso invernal, había sido la presidenta del Consejo General de Educación (CGE) Marta Irazábal Landó, quien manifestó que el regreso a las aulas iba a ser "en condiciones" porque solo tenían algunos requerimientos en Concordia que ya se habían gestionado. "En el resto de la provincia se encuentra todo normal. Las demandas son puntuales en cada establecimiento y para eso está el área de Infraestructura que se encarga de las demandas edilicias", había declarado.

Así las cosas, en la escuela Giachino la situación parece encaminada y ayer por la tarde hasta los ánimos parecían haber cambiado; se preparaban para reanudar el ciclo lectivo.