En este 2021 la conducta es diferente, ya que los chicos conservan la mochila, la cartuchera y otros artículos con poco o nada de uso mientras permanecieron en su hogar compartiendo con sus docentes conocimientos y saberes de manera online durante varios meses. No obstante hay productos que deben reponerse indefectiblemente y cuyos aumentos de precio respecto a un año atrás llega en algunos casos al 55%, según indicaron esta semana en una cadena de librerías a nivel nacional.

Consultada por esta situación, Betiana Curiotti, propietaria de la librería Maravilloso Mundo, situada en la peatonal en Paraná, aclaró a UNO que las listas de precios que recibió en su caso registran incrementos que son muy variables, pero no superan el 40%: “Estamos recibiendo mucha mercadería, obviamente con aumentos, pero inferiores a lo que pensábamos. Es variado, en mochilas no hubo incrementos porque quedó stock, o si hubo subas fueron de un 10% o un 15%, que es poco; sí hubo aumentos de hasta un 40% aproximadamente en papelería, como cuadernos, carpetas, separadores y demás”.

Según manifestó Curiotti, quien actualmente preside la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, en 2020 las ventas en el rubro fueron sostenidas hasta fines de marzo, cuando se suspendieron las clases presenciales. “Antes de la pandemia, era habitual hacer una reposición de los útiles escolares a mitad de año, pero en 2020 no se hizo o fue muy poca, porque teníamos stock, sobre todo de mochilas y cartucheras”, comentó.

Faltando muy pocos días para que finalice enero, señaló: “La gente está empezando a preguntar los precios de los artículos escolares, aunque mucho menos que otros años. Nosotros nos estamos preparando muy bien, sabemos que las clases van a empezar, así que ya recibimos las consultas y hay gente que comenzó a venir a averiguar precios con la lista que le dio el docente en diciembre”.

Alcides Balla, propietario de Selplast, una librería que ya cumplió 47 años en la capital entrerriana, coincidió en que “los chicos usaron solo 15 días los elementos que compraron el año pasado, y hay otros artículos que ni se utilizaron, como por ejemplo las mochilas, que están nuevas y es muy raro que se vendan para este año”, dijo.

“Estamos en una excepcionalidad. Nosotros comercializamos por menor, pero además somos distribuidores, y la mercadería que se va a vender en febrero o marzo suele adquirirse en octubre o noviembre, porque compramos directo de fábricas y de importadores”, agregó el comerciante.

Mientras acomodaron todo en el salón de ventas de calle España para cumplir con el distanciamiento social, aguardan que ya desde el primer día de febrero la demanda de útiles escolares se intensifique. En cuando a las subas, en comparación con enero de 2020, manifestó: “Pueden andar alrededor del 35% en promedio, porque hay cosas que en nuestro caso estamos comprando directamente a las fábricas o a importadores oficiales. Compramos y vendemos con el valor del dólar a 90 pesos, y los productos escolares en realidad tienen un incremento en función de la devaluación del dólar y de algunos otros costos”.

No obstante, evaluó: “Lo que pasa ahora es que hubo todo un review, porque los fabricantes y los importadores han tenido problemas, y no solo por la pandemia, sino además por la situación económica del país, que es muy complicada para los importadores: en el mundo el 80% de los productos de librería que se fabrican vienen del Asia, primero de Corea, después China y ahora hay bastantes cosas que llegan desde la India. Y en la Argentina hoy no hay dólares para comprar afuera”.

Balla mencionó que habitualmente en enero se venden útiles escolares porque hay gente que trata de comprar antes de que se registren aumentos al aproximarse el de inicio de clases, pero aseguró: “Nosotros a los productos ya los tenemos en stock y los precios se van a mantener, por lo menos hasta mediados de marzo. Si hay subas antes por alguna actualización, van a ser muy leves, de un 2% o un 3%. En este rubro, no aumentan los precios en función de una mayor demanda”.

En un polirrubro de la peatonal en el que ya se están ofertando mercadería, ofrecen el repuesto de 400 hojas de mediano gramaje a 500 pesos, lápices negros se consiguen a partir de los 13 pesos, lapiceras desde 25 pesos, cuadernos de 84 hojas a partir de los 170 pesos, por citar algunos ejemplos.

Respecto a la indumentaria, los guardapolvos subieron un 40% comparado con el año pasado: los tableados para nena arrancan en los 999.90 pesos en talle 6, y aumentan 100 pesos por cada talle: el 16 vale 1999.99 pesos. En tanto, uno recto cuesta 749.9 pesos en talle 6, y sube 80 pesos por talle, hasta llegar al 16, que ronda los 1549.99 pesos.

El encargado del local de la Peatonal de una tradicional cadena de venta de indumentaria confió a UNO: “Estamos todos con mucha incertidumbre en cuanto a la venta colegial. Nos encontramos con que hasta el momento son muy pocos los clientes que miran, observan, preguntan, y son menos lo que compran anticipándose a la vuelta a clases”.

“Por la pandemia, el año pasado las ventas colegiales fueron prácticamente nulas. Esperamos que en febrero haya un repunte y tenemos las mejores expectativas, siempre pensando en la posibilidad de que se normalice el consumo. Pero no estamos ajenos a la situación general, a la incertidumbre que tienen los clientes respecto a si las clases empiezan o no, y al bolsillo de la gente, que está bastante complicado”, dijo a modo de conclusión.