UTA: a pesar del anuncio aún no circulan los colectivos

Esta madrugada se difundió otro comunicado, esta vez de los usuarios, que indica que los colectivos aún no circulan. A las vez, se convocó a una protesta frente a la sede del gremio, en calle Alem, a partir de las 10.

El texto del comunicado

"Queridos usuarios, a pesar del comunicado que largó UTA anteriormente avisando que a las 00hs se levanta el paro, a los choferes no les han pagado aún lo que se les debe". La empresa tomó esa decisión sin consultar ni preguntarle a los choferes su opinión, tampoco tuvieron en cuenta que aún no se les abonó la deuda (que ya comentamos el día jueves: se está debiendo una diferencia de abril, una diferencia de mayo, un bono que quedó pendiente de 32 mil pesos, la diferencia de aguinaldo y la diferencia del sueldo que quedó ahora pendiente de este mes).

Los chóferes están disconformes con la decisión, se organizó una asamblea a las 4 a.m para decidir si salen o no, lo que decida la mayoría de los choferes es lo que se va a hacer. Siempre pedimos que se guíen por los comunicados oficiales de UTA, pero esta vez depende de lo que decidan ellos.

A su vez, convocamos a quienes quieran protestar mañana en calle Alem al 440, a partir de las 10hs, para reclamar una solución inmediata al problema del transporte público. Recuerden que esto es culpa de los que no quieren pagarles lo que les corresponde y no de los choferes. Pónganse en el lugar del chófer que no cobra, ya que a nadie le gusta trabajar y que no les paguen".

Apresurados

A última hora del domingo desde la dirigencia de UTA se había anunciado el levantamiento de la medida por "el compromiso alcanzado con las autoridades de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Paraná, a realizar los aportes necesarios para garantizar el pago del incremento salarial en las empresas de Entre Ríos, en los mismos términos y en las mismas condiciones que las resueltas para el AMBA". Aun así las bases convocaron a una asamblea que pasó a cuarto intermedio para este lunes a las 10 ya que "están disconformes con el acuerdo". Los choferes repiten que hasta que no se les abone y deposite lo adeudado los colectivos no circularán.

comunicado UTA.jpg El domingo por la noche la dirigencia de UTA comunicó a los medios el levantamiento de la medida

