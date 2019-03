UTA llevó a cabo la primera jornada de corte de servicio de colectivos por reclamo paritario

El secretario adjunto de la seccional local de UTA, José Rodríguez, confirmó a UNO la adhesión a la protesta, desde anoche y hasta el jueves, cuando se retome la reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo de la Nación.





Embed



El sector gremial está pidiendo una incremento de haberes y una suma no remunerativa de 500 pesos. En caso de no llegar a un acuerdo, la modalidad del plan de lucha –según amenazó la UTA nacional– podría profundizarse.





Se aclaró que la medida alcanza solo al servicio de corta distancia, por lo que quedan excluidos los micros de media y de larga distancia; así, no se verá afectado el que prestan las empresas que hacen el recorrido Paraná-Santa Fe.





La medida de fuerza no afecta a la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires ni a la ciudad de La Plata.





Debido a la falta de acuerdo en las negociaciones por aumento salarial, el Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor ( UTA ) dispuso ayer el inicio de una plan de lucha. La medida consistió en el corte de servicio de las líneas del transporte urbano de pasajeros de todo el país, entre las 22 y las 6.Del mismo modo que sucedió en octubre del año pasado, cuando la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (Fatap) sostenía ante la Secretaría de Trabajo de la Nación que no podía hacer frente al acta acuerdo salarial firmada el año pasado, el corte de servicios afectará sensiblemente el funcionamiento de las escuelas nocturnas, mientras que el demorado reinicio con la salida del primer colectivo a partir de las 6, perjudicará a gran cantidad de trabajadores.El comunicado oficial de UTA plantea: "En atención a haber fracasado la última audiencia celebrada con la Federación de Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros en el Ministerio de Producción y Trabajo, informamos a los trabajadores, al público usuario y la comunidad en general, que se ha resuelto la realización de Medidas de Fuerza, mediante Paro de actividades para todas las empresas de media y corta distancia del interior del país, en el horario de 22 a 6, a partir del día de la fecha y hasta la audiencia del jueves, en la cual de no acordarse, se profundizará la modalidad de las mismas".Y añade: "Queremos manifestar, tal como hiciéramos en las distintas audiencias, que no recibimos ninguna respuesta a nuestra legítima pretensión, en detrimento de la dignidad de los trabajadores, afectando fuertemente en el poder adquisitivo de nuestros haberes. Por ello, consideramos justo el empeño dedicado a sostener las conquistas propias de nuestra labor", versa la nota que lleva la firma del secretario de Interior del Consejo Directivo de UTA, Jorge Kiener.La situación se da en un contexto particularmente singular en Paraná, una de las pocas jurisdicciones del país que no actualizó el valor del boleto desde el año pasado, teniendo en cuenta los incrementos de costos, la devaluación y la eliminación de aportes del gobierno nacional.Precisamente, el debate por la actualización del cuadro tarifario –una condición para que el sector patronal pueda cumplir con un aumento salarial– se viene dilatando, ya que se había iniciado en el mes de septiembre.