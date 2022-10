ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

Por el momento no hubo acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, los empresarios y gremio: "El aumento que estamos solicitando es del 38%. Lo que se discute es el salario del transporte de corta distancia. El de larga distancia ya se resolvió. En las reuniones anteriores no estuvieron miembros de Cofesa, que son los representantes de las provincias. Esperamos que hoy se sienten a debatir y también que no nos lleven a un paro, para no perturbar la paz social en el interior del país", indicó el entrevistado.

Meuli criticó la postura de los empresarios, que sostienen que el dinero no alcanza y describió las distintas guías de ingreso de dinero. "Dicen que no alcanza, pero nosotros vemos los números que ingresan a las empresas", explicó.