Usuarios enojados con demoras en servicios interurbanos tendrán más vías para quejarse

Las quejas sobre el servicio interurbano de pasajeros suelen ser recurrentes. La mayoría son por incumplimiento del horario establecido, y en estos días de calor extremo se suman las expresiones de descontento porque en algunas unidades no funciona el aire acondicionado.

Hasta hace 10 meses, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tenía una oficina en la Terminal de Paraná donde podían hacerse las denuncias, pero fue cerrada, y desde entonces los usuarios de Entre Ríos perdieron un importante espacio para canalizar los reclamos. Si bien el organismo tiene una página web donde exponer los inconvenientes sufridos durante algún viaje, referentes de la entidad manifestaron que "muchas veces los canales de atención se saturan", y ante esta situación el gobierno nacional anunció la implementación de una plataforma digital para que los usuarios de colectivos tanto urbanos como de larga distancia puedan expresar sus quejas sobre el servicio y hacer reclamos. Según lo publicado en el Boletín Oficial, a través de la disposición 191/2019, empezará a regir desde marzo y también canalizará denuncias referidas al comportamiento inadecuado de los choferes.

Se trata del Sistema Único de Denuncias. Para acceder al servicio e iniciar un trámite, el usuario deberá previamente acreditar su identidad en la plataforma Mi Argentina, en Anses o en AFIP. Si bien no será anónimo, facilitará la gestión sin tener que acercarse a alguna institución para protestar de manera formal por una falta cometida. Una vez realizada la queja, el sistema enviará una alerta tanto a la empresa involucrada como a la CNRT. Si la compañía no responde satisfactoriamente dentro de los 30 días, el sistema envía otra alerta, para que la CNRT pueda seguir de cerca el caso.

Actualmente es la Dirección de Transporte de la Provincia es la entidad responsable de recibir reclamos, pero solo sobre los servicios que se brindan dentro del territorio entrerriano. A pesar de que los incumplimientos son constantes, el titular del organismo, Eduardo Mozetic, contó a UNO: "Si bien hay deficiencias y la gente se queja, no es habitual que presenten un reclamo formal, al menos en nuestra Dirección. Cuando alguien nos manifiesta algún problema que tuvo, nos contactamos con la empresa y tratamos de que solucionen el inconveniente a la brevedad".

En este marco, recordó que los usuarios damnificados pueden hacer su presentación en calle Córdoba 411, de lunes a viernes de 7 a 13, o en la ofician que funciona en la Terminal de Ómnibus, de 7 a 22. "Nosotros tenemos los inspectores en la Terminal que hacen los controles. Con el tema del horario, a veces suele haber alguna demora por el tránsito o porque salen enseguida de vuelta y no llegan a reabastecerse", comentó, respecto a los atrasos a los que numerosos pasajeros refieren, y que suelen generarles serios perjuicios.

Tal es el caso de Héctor, un vecino de Viale que trabaja en Paraná, quien mostró su fastidio con una de las empresas que une ambas ciudades. "Son recurrentes las roturas en los colectivos de esa empresa. Lo último que nos pasó a un grupo grande de pasajeros fue que a pocos kilómetros de salir de Viale se sintió un fuerte olor a humo, con una cantidad importante del mismo. Nos quedamos en la ruta a la buena de Dios. Muchos hicimos dedo y otros se quedaron a esperar el próximo horario. Esto pasó el lunes, que nos reincorporábamos al trabajo. Hay muchos testimonios de pasajeros que pasaron por algo similar", dijo, y aseguró: "Nadie controla el cumplimiento de horarios ni las condiciones en las que se encuentran los colectivos".

Fabricio, de General Ramírez, afirmó: "Los atrasos en el horario son moneda corriente. Hay un colectivo que sale de Ramírez a Paraná a las 15.30 y jamás llega a horario. Se demora casi media hora y nos perjudica si tenemos que llegar a tiempo a cumplir con algún compromiso"

Gonzalo, de la misma ciudad, señaló: "Hay una empresa que es un desastre, desde la atención en ventanillas y de la puntualidad ni hablar. He esperado más de una hora. En una oportunidad, volviendo de Crespo con una tormenta del demonio, el colectivo venía con fallas mecánicas, con las cuales no debería haberse habilitado para la circulación. Menos mal que aumentan las tarifas para invertir, no quiero imaginar si no fuera así como dicen".

Carolina, otra usuaria que viajó esta semana desde Paraná a Nogoyá junto a su pareja, compartió su experiencia: "Fuimos en un colectivo sin aire acondicionado, con 35° de calor, y había gente descompuesta. Hay colectivos que son una catramina y es inhumano que los choferes y los pasajeros debamos viajar así".

Javier, de Rosario del Tala, saca habitualmente pasaje para llegar a Paraná en el coche que debe salir desde allá a las 18.05 y arribar a la capital entrerriana a p las 21.35. "No siempre llega a horario. En invierno lo he esperado 50 minutos, con mi hija expuesta al frío. Pero el fin de semana pasado la demora se prolongó: llegó a las 19.30, casi una hora y media más tarde. A raíz de esa situación no pude viajar, porque tenía que tomar el colectivo de las 23 para poder regresar a Tala. Es una falta de respeto y no podés quejarte ante nadie", aseveró.

También el servicio entre Paraná y Santa Fe genera enojos entre los pasajeros usuales desde hace años, sin que el tema se resuelva: "Es carísimo y desastroso. Las frecuencias no se actualizan hace años, pese a que ambas ciudades han crecido, y consecuentemente se incrementó el tránsito entre ellas. Se puede estar esperando en la Terminal por horas, incluso a la intemperie, porque hay tanta gente que la cola se sale de la Terminal y forma rulos. Uno no sabe cuándo va a llegar al otro lado ni cuánto va a pagar, porque se entera de los aumentos, cada vez más frecuentes, al subir al coche", manifestó Renata, estudiante que utiliza esta línea.

Si bien la nueva línea que implementará la CNRT desde el próximo mes para canalizar los reclamos genera alguna expectativa, muchos pasajeros coincidieron en que no tienen demasiadas esperanzas de que los servicios mejoren. No obstante, será una herramienta más para intentarlo.