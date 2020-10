Ante la previsibilidad de que la temporada de verano podría ser un rotundo fracaso –hasta con la situación cambiaria que no responde a las expectativas de los argentinos– desde la Cámara Uruguaya de Turismo han planteado una serie de propuestas al gobierno de su país y exigen una pronta resolución al Ejecutivo nacional. No obstante, desde el ministerio de Turismo del Uruguay manifestaron recientemente que “ven muy difícil en las actuales circunstancias poder abrir normalmente”. El ministro Germán Cardoso indicó al diario El País: “No depende solamente de mi opinión y voluntad, pero si se analiza la situación, con la tasa de contagios que hay en Argentina y Brasil, es realmente muy complejo. Se está considerando todo, pero no hay una decisión tomada”.

Por su parte, Juan Martínez, presidente de la Cámara expresó en LT 15 Radio del Litoral: “Hoy por hoy el gobierno uruguayo está analizando una serie de propuestas que le hemos planteado. La opción que le dimos fue que los residentes argentinos que tengan propiedad en Uruguay puedan ingresar, que se pueda contar con algún pasaporte sanitario no solo para Argentina, sino que para cualquier extranjero, pero fundamentalmente hemos puesto el foco en Brasil y Argentina”.

En cuanto a la implementación del control sanitario, el dirigente indicó que deberían tener “un hisopado certificado autorizado por Uruguay unos cinco días antes de venir y luego dos días después de ingresar a Uruguay tengan otro hisopado. Con eso nos aseguramos que no tuvo contacto con alguien infectado. Eso se lo planteamos a las autoridades de turismo y sanitarias de Uruguay, por lo que el gobierno debe tomar una decisión al respecto de la apertura o no de las fronteras. Creemos que debe haber una determinación cuanto antes porque deben armarse campañas promocionales e incentivar la llegada de turistas”.

Para Martínez será entendible que en caso de abrir las fronteras deberá ser con un cupo limitado, “la afluencia masiva natural que hay siempre en verano no se va a poder dar. Nosotros evaluamos y brindamos propuestas, pero dependemos de la determinación del presidente de la república. Si bien hay que cuidar el aspecto sanitario, porque no se puede tirar por la borda todo lo que se hizo en estos meses, tampoco podemos descuidar un sector como lo es el turismo, que viene tan dañado y con tantas dificultades económicas”.

En cuanto a la relación que mantienen ambos gobiernos, Martínez expresó: “Me consta que en los próximos días está prevista una reunión del presidente Luis La Calle con Alberto Fernández. Sé que están en contacto permanente buscando resoluciones de hermandad como siempre lo han hecho”.

El dirigente también destacó que se plantean una serie de promociones para conquistar el público del otro lado del río Uruguay y De La Plata. “Estamos delineando en función de lo que ocurra con la resolución de fronteras. Sabemos que hay una diferencia cambiaria muy grande con Argentina, que hay algunos impuestos que Argentina impuso al consumo con tarjetas en el exterior, por lo que esperamos arrimarnos lo más que podamos para amortiguar la relación de intercambio”, contó.

Para Martínez no pasará de una semana más o 10 días para tener respuestas concretas respecto a una resolución del gobierno de su país.