Urribarri rechazó las críticas de quienes le atribuyen intención de dividir al justicialismo en la provincia

Urribarri sostuvo que existió una "operación mediática" en su contra indicándolo como participe de la presentación, con la supuesta intención de fracturar al justicialismo entrerriano. "Los que me conocen saben cómo pienso y conocen de mi identidad absolutamente peronista", señaló.





"Dividir no favorece a los intereses de pueblo castigado por la inflación, por el aumento de las tarifas y los combustibles, por la destrucción de la industria nacional. Igualmente celebro la creación de este partido para sumar, ampliar, generar más adhesión, sumar gente y esperanzas. Porque si nos encerramos y hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados que en otros tiempos", agregó el actual presidente de la Cámara de Diputados.





Igualmente Urribarri planteó una de las funciones que puede tener el Partido de la Victoria a nivel nacional. "Quien puede tener dudas de que al PJ lo intervino Mauricio Macri y de que lo puso a Luis Barrionuevo en ese lugar. Yo me pregunto: ¿qué pasa si a esa situación no la podemos revertir? Si no logramos dar vuelta el fallo de la jueza María Servini de Cubría pese a todas las acciones que estamos llevando adelante desde el Partido Justicialista a nivel nacional, del cual soy secretario General. ¿Tendríamos que presentar las listas y ser candidatos de Macri y Barrionuevo? Por eso no entiendo las críticas de algún operador mediático diciendo que estoy tratando de dividir a nuestro Partido Justicialista. Soy de cuna peronista, nací peronista y moriré peronista. Ninguna operación va cambiar lo que soy y lo que pienso", afirmó.





En otro orden, el exgobernador volvió a manifestar su disidencia con la aplicación de la boleta única de papel dentro de los cambios que se proponen para el sistema electoral en la provincia. "Se lo he manifestado en dos o tres oportunidades al gobernador Gustavo Bordet, y él se mostró respetuoso de mi opinión", aseguró.





Para Urribarri, la boleta única "segmenta al peronismo, maniata la fuerza de conjunto que tiene el partido rompiendo la solidaridad que tiene nuestro partido, poniéndolo en un sálvese quien pueda territorial. Si alguien tiene dudas, que se cruce a Santa Fe y pregunte que ocurrió con los partidos desde la aplicación de la boleta única en esa provincia", aconsejó finalmente.