Urribarri, Kicillof y Piaggio lanzaron Unidad Ciudadana en Gualeguaychú

El exministro de Economía y actual diputado nacional, Axel Kicillof, encabezó este viernes por la tarde el acto de lanzamiento de Unidad Ciudadana en Gualeguaychú. Estuvo acompañado por el exgobernador Sergio Urribarri, el intendente Martín Piaggio y el legislador nacional Juan Manuel Huss.





El encuentro realizado en el Club Juvenil del Norte contó con una amplia participación de militantes y dirigentes del campo nacional y popular del departamento y de la provincia.





Kicillof sostuvo un discurso que mostró fuertes críticas al Gobierno Nacional en relación a las medidas que ha tomado y las promesas de campaña que hizo en 2015. Calificó a esta última como "la estafa electoral más grande".





"Querían gobernar sin oposición", dijo. "Pero puedo decir hoy en Gualeguaychú que fracasaron: tenemos oposición, tenemos Unidad Ciudadana", expresó.





Asimismo, se refirió a la persecución política sobre dirigentes opositores. "Quieren hacer lo mismo que pasó en los '90: una sociedad desmovilizada, despolitizada, con miedo y además con los dirigentes desprestigiados, repudiados", explicó. "No nos vamos a esconder en nuestras casas y vamos a seguir defendiendo los derechos de todos los argentinos", enfatizó.





Respecto de la situación económica del país, afirmó que "lo que está pasando hoy es que no hay demanda y si no hay demanda es porque no hay más inclusión social; entonces la receta para que a la Argentina le vaya bien no es esperar para después distribuir; primero hay que distribuir para poder crecer". Y añadió: "la inclusión social es la mejor política de crecimiento y la demanda que no está son los derechos que le faltan a 44 millones de argentinos".





Embed Ahora resulta que ‘íbamos bien y pasaron cosas’. Lo que pasó es el neoliberalismo y tiene nombre y apellido: Mauricio Macri y Maria Eugenia Vidal. #UnidadCiudadana #Gualeguaychú pic.twitter.com/38agYkcI6N — Axel Kicillof (@Kicillofok) 13 de octubre de 2018



Finalmente, Kicillof en su mensaje instó a profundizar la militancia política a la que definió como "la más poderosa de las redes sociales".





Urribarri destacó la convocatoria y manifestó que "seguimos dando importantes pasos en la construcción de un proyecto de país que contenga a todos los argentinos y no solo a unos pocos como sucede hoy; un proyecto político basado en el federalismo y la justicia social que recupere la Argentina normal que teníamos y que están destruyendo". Y agregó: "tenemos que seguir unidos, organizados y solidarios, con la fuerza de la militancia del campo nacional y popular de cada territorio, de cada pueblo, de cada ciudad y de cada provincia".