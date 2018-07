Unilever está paralizada y los trabajadores instalarán una carpa

La planta Unilever de Gualeguaychú está paralizada por 24 horas y los trabajadores afirmaron que instalarán una carpa en el frente.





El delegado del Sindicato de Petroquímicos de Zárate, Omar Casco, manifestó a Radio Máxima que la medida es en solidaridad con cinco trabajadores que no fueron reincorporados. "Hay cinco trabajadores que no han acordado y las medidas continúan porque no han existido negociaciones en la audiencia del jueves se realizó en la delegación de Trabajo, en la que la empresa volvió a ratificar los despidos y las partes quedaron liberadas por lo que la instancia administrativa ya terminó".





De los 21 despedidos hay cinco compañeros que quieren continuar manteniendo su puesto de trabajo y no aceptan quedar en la calle. El resto ha llegado a acuerdos individuales con la empresa para desvincularse, según manifestó el gremialista.





Asimismo Casco manifestó que "el personal está en estado de Asamblea permanente y también se ha decidido instalar una carpa en el ingreso a la fábrica donde habrá permanentemente compañeros de Unilever encargados de realizar una colecta para poder sostener económicamente a los cinco compañeros que fueron despedidos".





Finalmente, Casco afirmó que "vamos a continuar con las medidas de fuerza en Unilever, las que se aplicarán en el momento oportuno".