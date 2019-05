Unas 20 personas por día son echadas del trabajo en Entre Ríos

El titular de la cartera laboral provincial, Fernando Quinodoz, explicó a UNO que hay más casos de desvinculaciones laborales que no son testimoniadas en la Secretaría, y en parte podría comprenderse la cifra más alta en el Departamento Paraná respecto de otras jurisdicciones. Aunque el funcionario también aclaró que el número de despidos registrados no equivale a decir que es la cantidad exacta de pérdidas de puestos de trabajo, ya que hay casos que se dan por reemplazos o salidas de trabajadores que tomaron un nuevo empleo. La generación de nuevos empleos, se sabe, es muy baja; de todos modos, la repartición provincial no registra las nuevas altas, que están bajo la órbita de la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ). En ese sentido, el achicamiento del mercado laboral está demostrado en el último reporte del trabajo registrado elaborado por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación en base al Sistema Integrado de Previsión Argentino (SIPA) y a la Encuesta de Indicadores Laborales. En el último estudio de ese relevamiento de carácter mensual –difundido hace pocos días– se constató que en la provincia se perdieron en un año 5.100 puestos de trabajo privado registrados, y en el país fueron 252.500. Actualmente la masa de personas con empleos formales en territorio entrerriano se sitúa en 130.000 asalariados, tras haber alcanzado marcas de más de 137.000 hasta hace poco más de dos años. Casi que fue una sangría de despidos, lenta, silenciosa y progresiva. Reporte nacional En el país, hasta febrero la cartera laboral nacional contabilizó 12.092.100 trabajadores registrados; 252.500 menos que un año atrás (-2% en un año), y 3.800 menos que en febrero de 2017 (0%). En el sector privado, en febrero de 2019 hubo 178.300 trabajadores registrados menos que en febrero de 2018 (-2%). Las bajas –según el informe– revelan que los despidos se dieron en todos los estratos de tamaño de empresas: entre 10 y 49 trabajadores, el corte de puestos fue del 2,7%; en aquellas con un plantel entre 50 y 199, del 2,1%; y en las de 200 trabajadores y más, se achicó un 2,4%. Dentro del sector privado, en febrero de 2019 se redujeron tanto los asalariados registrados (-159.400), como los trabajadores independientes en su conjunto (-36.300 trabajadores) con respecto a febrero 2018.