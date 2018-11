Una vaca adoptó a cuatro cerditos en un campo de Seguí

Una vaca que hace algunas semanas había parido a un ternerito que nació muerto, terminó adoptando a cuatro lechoncitos, a los que amamanta diariamente en un campo cercano a la localidad de Seguí, en el Departamento Paraná.





"Me sorprendió mucho, pese a que viví toda la vida en el campo. Nunca pensé que los chanchitos podían mamar de una vaca. Ella cuando vuelve de la pradera viene en busca de ellos. Viene balando para que los chanchitos se le acerquen", le contó a Canal 6 de Crespo la dueña del tambo donde ocurrió la poco común relación entre especies.





La mujer contó que se trata de una vaca de raza Jersey que recientemente dio a luz a un ternerito muerto. "Ella estuvo horas con el ternerito muerto, lo lamía, y creo que a raíz de ello le surgió eso de adoptar a los chanchitos. Son cuatro lechoncitos. Empezó uno y luego se sumaron los otros tres", describió.





La productora contó que hasta el momento no se han registrado escenas de celos entre la vaca y la chancha que es madre de los lechoncitos. "La chancha ya no tiene más leche, así que no se hace mucho problema", señaló.





Embed







Fuente: Seguí Noticias.