El martes se producirá un eclipse solar total, que ya despertó el interés en todo el mundo. En este caso, el fenómeno astronómico será visto en el océano Pacífico, Chile, y al atardecer en Argentina así como también en Uruguay. Fascinados por el hecho, se generó un inédito movimiento turístico en algunas provincias, como San Luis, Córdoba y Buenos Aires, donde mejor se observará el espectáculo del cielo. Los eclipses totales de sol son los espectáculos más grandes de la Astronomía, coinciden especialistas. El eclipse se extenderá por dos horas. En la capital provincial, la Asociación Entrerriana de Astronomía (AEA) convoca a ver el fenómeno en la zona del muelle de Bajada Grande. El integrante y referente de la institución, Mariano Peter, indicó a UNO que la actividad se iniciará al as 16.30. “Nos trasladamos allí porque desde el Observatorio de Oro Verde no tenemos una buena ubicación visual. Hay que tener en cuenta que el eclipse se va a producir en el atardecer, y desde nuestro lugar tenemos una plantación de árboles de la escuela que obstruye la visualización hacia el oeste, cuando el sol esté bajo en el horizonte.

Por eso decidimos trasladarnos; necesitamos un lugar donde el horizonte oeste sea lo más libre de cualquier obstrucción visual, sean árboles o edificios”, planteó Peter. La situación, dijo, fue la excusa para organizar una actividad pública nuevamente en Paraná, ya que habitualmente se realizan en la Ciudad universitaria. “Desde 1994 que en esta zona o provincia no se vive un eclipse de estas características. Solares tuvimos varios en estos años, pero parciales. De hecho el año próximo habrá uno parcial y la totalidad se va a producir sobre Río Negro, pero como en este caso, el sol eclipsado en un 96%, no es común en esta zona presenciar un eclipse de esta magnitud” señaló. Recordó que el último de estas características había sido en septiembre de 1994. “Y van a pasar muchos años más para que se pueda ver, con el aditamento que será un eclipse con la puesta del sol, para los románticos, así que los que quieran declararse a su pareja, que aprovechen”, bromeó.





Detalles



Para la actividad, la AEA dispondrá de tres telescopios, y se cobrará un bono contribución para la observación telescópica de 50 pesos. “Invitamos a todos a que se acerquen para compartir este rato de observación, personas que tengan sus telescopios con filtros, quienes quieran tomar fotografías, que tengan máscaras solares o anteojos para observación solar, para que vayan y que compartan el momento de este fenómeno celeste”, convocó. Peter indicó que es posible que se lleve alguna pantalla para poder seguir las transmisiones que realicen medios de comunicación o incluso la propia NASA.





Cuidados



En cuanto a la observación específica, recordó que tiene serios riesgos observar el sol. Y brindó algunas recomendaciones, como no utilizar anteojos comunes para sol, ya que no son aptos para la observación directa; tampoco lentes ahumados, placas radiográficas ni películas de rollo de fotos, porque son todos elementos que pueden ocasionar daños a la vista. “Y jamás observar con telescopio, binocular, largavistas o cualquier tipo de instrumento óptico que magnifique el fenómeno. El brillo del sol jamás debe mirarse sin filtro especial certificado para este tipo de actividades”, aclaró. Por eso pidió especial atención de los padres, para sus niños: “Si no tienen filtros, mírenlo por Internet o canales de televisión, pero no observen el eclipse sin protección porque puede producir un daño irreversible en la vista. Durante la actividad, la AEA pondrá a la venta una cantidad limitada de anteojos especiales para observación solar, que costarán unos 350 pesos.