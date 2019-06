Finalmente confirmado por las autoridades hospitalarias de Concepción del Uruguay, el resultado de los análisis realizados sobre un hombre de 49 años fallecido en las últimas horas dio positivo para leptospirosis.

Se trataría del tercer caso registrado en esta ciudad y pone sobre el tapete los riesgos que se corren ante esta enfermedad, cuyo principal vector de propagación se centra en los roedores.

Inés Piñero, jefa del departamento Epidemiología del hospital Justo José de Urquiza, ratificó el diagnóstico eeste miércoles al señalar que “es un paciente masculino de 49 años que falleció de leptospirosis, está confirmado el diagnóstico”, remarcó.

El hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, vivía en el barrio San Isidro de La Histórica, ubicado en el norte de la ciudad, si bien su domicilio estaría ubicado en Cantera 25, otra zona cercana.

“Este paciente empezó con síntomas el día 8, consultó el 12 cuando ya tenía fiebre, problemas respiratorios, hepáticos y renales”, detalló la médica.

En entrevista con LT 11 , la profesional destacó que aún no se sabe en qué lugar, precisamente, contrajo la bacteria, ya que el fallecido había señalado que tanto en la zona de su domicilio como en su trabajo y donde pescaba se podían visualizar roedores.

Prevención

El director del hospital, doctor Pablo Lombardi, también confirmo el diagnóstico y señaló que la semana pasada se le había dado aviso a la Municipalidad en forma inmediata tras la sospecha del cuadro de leptospirosis.

Luego se realizó el bloqueo en toda la zona que corresponde a su vivienda y el trabajo, sin encontrar otro caso.

Lombardi dijo que el hombre sufrió una falla multiorgánica y estuvo desde la semana pasada en Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica, hemodiálisis diaria y muchos medicamentos para sostener su función cardiovascular, pero no evolucionó bien.

Una de las acciones inmediatas llevadas adelante por el personal de sanidad de Concepción del Uruguay fue activar acciones de prevención en cuanto a la familia del hombre fallecido. Piñero destacó que se encuentran con tratamiento antibiótico profiláctico, es decir que son tratados a pesar de no presentar síntomas para que no se enfermen suponiendo que la bacteria haya entrado.

Además se realizó en todo el barrio Cantera 25 y San Isidro un relevamiento febril, es decir, se pregunta si alguien ha tenido fiebre en la semana para detectar casos sin diagnosticar. También se desratizó y se trató a perros que puedan transmitir la enfermedad. De esta manera se confirmó que no hay otros afectados.

Un triste historial

Esta sería la tercera muerte por leptospirosis en Concepción del Uruguay en lo que va del año, la primera fue la de un gendarme tras verse expuesto a agua contaminada por heces mientras pescaba, la segunda fue la de Miguel Vergara, de 41 años quien trabajaba en un frigorífico de la zona.

Por otro lado en 2017 se diagnosticaron al menos cinco casos en La Histórica, todos relacionados con las inundaciones por la creciente del río Uruguay. Afortunadamente todos fueron bien curados.

Cabe señalar que en lo que va del año la cantidad de casos confirmados de leptospirosis casi se triplicaron en la provincia: pasaron de ocho en las primeras 20 semanas de 2018, hasta 21 en el mismo período de lo que va en el año, según datos a los que accedió UNO. El año pasado, en ese mismo tiempo, se habían hecho 120 notificaciones, y 178 entre enero y mayo de 2019.

“Cultura de la basura”

Uno de los puntos más importantes señalados por la responsable del área de Epidemiología del hospital Urquiza fue la “cultura de la basura” en que vive la ciudad de Concepción del Uruguay, en referencia a la falta de higiene y de políticas públicas referidas al manejo de los residuos.

“Para que no haya ratas no tiene que haber basura, y en esta ciudad no hay cultura de higiene ni políticas públicas serias con respecto al manejo de la basura” señaló la doctora Inés Piñero.

En este mismo sentido señaló como ejemplo: “Acá cerca tenemos a Cerrito. A los residuos orgánicos los transforma en biogás y calefacciona una pileta de natación, una escuela y un comedor. La tecnología está, no hay decisión política o interés en hacerlo” comentó.

Respecto de la responsabilidad ciudadana sobre este tema, puntualizó: “Si la ciudad reclamara a las autoridades que no se puede vivir en la mugre, harían algo, pero no hay presión ciudadana, a la gente no le importa”, lamentó la profesional.