Una arenga para imitar: Trajeron a Paraná una réplica de la Copa del Mundo con fines benéficos

Con el Mundial de Rusia en marcha y todos expectantes al primer partido de la Selección Argentina, se desarrollan distintas actividades en la ciudad. Una de éstas está enmarcada en la solidaridad y cuenta con la presencia de una imitación de la Copa de la FIFA.





José Rosarigo, a cargo de la organización sin fines de lucro "Jóvenes y chicos de la calle", junto a Blas Paessano, presidente de la agrupación River Paraná, recibieron este viernes la imitación del trofeo.





copa Foto UNO/Juan Manuel Hernández





La misma estará este viernes y durante la jornada de mañana -sábado 16 de junio- en calle Jorge Newbery 1824 (ex hogar La Posta). Allí montaron la presentación, con abundante color celeste y blanco, música, puestos de comida, agua caliente y muchísima buena energía ya que la entrada al lugar es un alimento no perecedero o algún abrigo que luego se destinará a quienes más lo necesitan. Durante la jornada de este viernes estarán hasta las 18 mientras que este sábado se harán presente de 15 a 19. También visitarán el Polideportivo Municipal de Colonia Avellaneda, desde las 10 del próximo domingo 17 de junio.







blas Foto UNO/Juan Manuel Hernández





"La idea surgió junto con el frío, entendemos que hay muchas personas que la están pasando muy mal en la calle" explicó a UNO José Rosarigo, con mucho conocimiento de causa ya que padeció en carne propia no tener un techo sobre la cabeza durante su niñez y adolescencia. "Yo se lo que es dormir tapado con diarios, sobre el piso y no me gusta ver tanta indiferencia, por eso ayudo e intento lo más que puedo" contó.





12345 Foto UNO/Juan Manuel Hernández





Por otro lado, Blas Paessano también afrontó situaciones difíciles a lo largo de su vida que lo llevaron a tomar conciencia y realizar actividades con fines solidarios. "Se hace mucho hincapié en la ayuda social en distintos barrios de la ciudad. Sólo basta con caminar sin ser indiferente para ver las las necesidades de la gente, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados"





La solidaridad a flor de piel





La organización "Jóvenes y chicos de la calle" tiene a Melina Zeni como guía. "Hacemos un trabajo de prevención de adicciones. Los chicos vienen contentos siempre puntuales, trabajamos en talleres motivacionales y el grupo que asiste es muy grande", aseveró con respecto a las actividades que realizan de lunes a viernes de 9 a 11, en la casa de Jorge Newbery al 1824.





aula En el aula - taller. Sonia Gómez, Melina Zeni, José Rosarigo, Ezequiel Segovia, Blas Paessano e Iván Barbat (izquierda a derecha) Foto UNO/Juan Manuel Hernández





La agrupación firmó un convenio con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y es por ello que se alojan en esa dirección donde antes funcionaba un hogar.





Además, indicó que los jóvenes que quieran asistir pueden inscribirse en la dirección antes mencionada. "Sólo tienen que venir y acá armamos las planillas con sus documentos para que los cubra un seguro"







quinta En taller. Las jóvenes tienen una quinta Foto UNO/Juan Manuel Hernández