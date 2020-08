Una abuela de Nogoyá lleva narrados más de 150 cuentos por Whatsapp

La historia de Melé, una docente jubilada de Hernández, es digna de ser contada. Su nombre es María Mercedes Graglia, aunque todos la conocen por el apodo. El aislamiento la alejó de sus familiares, pero principalmente de sus nietos, con quien mantiene un fuerte vínculo. La literatura es un de sus pasiones.

Por esa razón eligió los mejores cuentos infantiles que tenía en su casa y se los envió narrados por audio de audio de Whatsapp a sus nietos, y a familiares, a amigos. Hoy lleva ya más de 150 cuentos enviados a un grupo enorme que no para de crecer. En esta nota del espacio de la secretaría de organización de Agmer Central, denominado la Lucha en la Calle, se refleó su su historia y todas las formas de sumarse para recibir sus narraciones, porque una abuela contando cuentos es un deleite que a todos y todas nos viene muy bien.

“Pensé mucho en las nenas y nenes más pequeños, para quienes tal vez ha sido más difícil entender las limitaciones de esta etapa, ya que de un día para otro su vida cambió totalmente y de los parques, las plazas, de correr y jugar con otros chicos, pasaron a estar encerrados” narra, y agrega: “Re difícil, ¿no?, más aún que para los viejos como yo”, apunta sonriendo Melé que al iniciar su relato aclaró que en septiembre cumpliría 77 años, para luego acotar con picardía: “Si llego”.

Desde ese lugar se puso a pensar como podía aportar a la situación y enseguida recurrió a su biblioteca. "Empecé a grabar los cuentos infantiles que más me gustaban y compartirlos por Whatsapp con mis nietos. Después se los mandé a algunos familiares y amigos que tienen también niños o niñas, porque pensé que les podía ser útil. Les gustó, comenzaron a reenviarlos y se hizo un círculo bastante numeroso, tanto que decidí crear una lista de difusión, ya que desde ahí todos podían recibir el cuento diario”, graficó acerca de su experiencia.

El grupo se llama “Te cuento un cuento”, tiene a la fecha alrededor de cien miembros y sigue sumando. La impulsora de la idea bien sabe las molestias que suelen causar los grupos de Whatsapp, por eso especialmente pide aclarar que ella y solo ella puede enviar y escribir en el grupo. Que solo hay envío una vez en el día: el audio del cuento y un breve saludo que incluye el título de la narración y su autor o autora. Todos los días una narración para niños, niñas (especialmente) y para todo quien quiera oírla. “Poco a poco se han ido sumando interesadas e interesados de todas partes, por la misma circulación que permite el medio. Reciben el audio y lo escuchan cuando pueden o quieren, a alguna hora del día. Muchos de los niños y niñas los oyen de noche, antes de dormir, según me cuentan mamás, papás y abuelas. Se lo han ido enviando grupos de docentes también, y a veces son los mismos chicos y chicas que me hacen llegar dibujos o grabaciones de lo que recrean a partir de los cuentos”, mencionó.

“Hasta ahora no he repetido ningún cuento, pero sucede que a medida que se incorpora gente al grupo no puede ver lo que se compartió antes y los primeros cuentos que narré son los que tengo en casa, en mi biblioteca, son los que más me gustan. Así que probablemente en breve los vuelva a enviar, a algunos al menos”, aclaró. Cuenta que ya lleva narrados y enviados más de 150 cuentos, que hasta ahora ha podido llevar adelante su idea inicial de que sean todos autores argentinos (porque hoy por hoy sus narraciones han llegado a Madrid, California y varias ciudades de Panamá, además de diez provincias argentinas y, en ellas, muchísimas ciudades, pueblos y zonas rurales), ya que “es una forma de difundir nuestras escritoras y escritores, que tenemos tantos y muy buenos”.

“Soy una abuela que lee, nada más” nos aclara enfáticamente. “Busco cuentos, elijo, grabo y envío”. Tan simple como eso, y tan necesario.

Como unirse

El grupo de Whatsapp está abierto a todas y todos los que quieran ingresar.

Hay que ponerse en contacto con Melé y ella envía el enlace para que se unan al grupo. O si alguien ya está en el grupo, puede compartir a cualquiera que quiera sumarse el enlace, y esa persona ingresa inmediatamente.

Para contactarse con Melé:

Por Facebook: Melé Graglia

Por instagram: mgri73

Por mail: mrios@netium.com.ar

Se contactan por cualquiera de estos medios, ella agenda, los suma al grupo ¡y comienzan a llegar los cuentos!