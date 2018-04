Una abuela de 82 años obtuvo su título secundario y va a seguir estudiando

"Es un orgullo y un ejemplo", le dijo el gobernador Gustavo Bordet a Edila Ferreyra, una vecina de Ubajay que a los 82 años obtuvo el título secundario.





"Valoramos mucho su esfuerzo así que quería personalmente transmitírselo", le manifestó el gobernador a Edila, al recibirla en el Salón de las Mujeres Entrerrianas, junto a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, y la titular del Consejo General de Educación, Marta Landó.





La homenajeada le agradeció al gobernador el recibimiento y resaltó la alegría que le generó. "Quien le dice que algún día esté mi foto aquí", afirmó sonriente, tras lo cual recibió, como reconocimiento, un aporte para la compra de una computadora que utilizará para seguir estudiando.





"Para mi significó mucho. Los tiempos míos no son los de los jóvenes pero el disfrute que uno tiene, el estudiar, el compartir con los otros compañeros, me hacía sentir como ellos", afirmó Edila que durante aproximadamente dos años y medio se trasladó 18 kilómetros, desde Ubajay hasta la Escuela de Jóvenes y Adultos Nº 4 J.J. Molina, que funciona en las instalaciones del Parque Nacional El Palmar, para concluir el secundario junto a otras 11 personas. "No falté ni un solo día", agregó orgullosa.





Luego contó que fue una amiga quien la incentivó para que termine sus estudios secundarios. "Le dije que sí a mi amiga y tenía unas ansias de empezar porque era fin de año. Cuando llegó la época de estudiar, fue un placer. No me costó para nada", destacó.





Edila piensa seguir estudiando "algo corto porque me gusta la parte social y también Derecho pero mis tiempos no alcanzan".