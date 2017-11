Un verano caliente y caro: desde mañana aumentarán la luz y el gas

Con los próximos calores iniciará una de las temporadas de mayor consumo de electricidad del año con los ventiladores y los acondicionadores de aire de todo tipo y tamaño. Se estima que a partir de diciembre, desde mañana, la luz comenzará a ser más cara, aunque de manera oficial todavía resten confirmaciones. Pero también subirá el gas, que acumulará altos porcentajes a partir del último mes del año, febrero y abril. Sin dudas, la certeza es que será un verano caliente y caro.





El referente del Ente Provincial de la Energía de Entre Ríos (EPRE) Luciano Paulín, señaló que aún no han sido notificados de ningún aumento tarifario.





En palabras simples, explicó que la boleta tiene dos componentes, además de los impuestos. Uno es nacional y otro provincial. El primero es el costo de la energía en el mercado eléctrico mayorista y se fija de manera semestral. A ese costo lo determina la Nación. El segundo es el valor agregado que se le aplica en la provincia y se regula por audiencias públicas que ya hubo. De este, ya no habrá subas por lo menos hasta fin de año.





Pero el 17 de noviembre hubo una audiencia pública para determinar el aumento del costo que se aplica de manera nacional y todavía en EPRE no cuentan con la confirmación de la suba oficial, de hecho explicó que puede darse que sean notificados mañana mismo. De todos modos, Paulín, aclaró: "De concretarse repercutirá en nuestra tarifa final. Formalmente no hay nada", y agregó: "Lo que se dijo fue que el valor del componente nacional tendrá un aumento del 21% desde el 1° de diciembre, a lo que se le sumará un 13% en febrero. Puede que ronde en el 38% a partir de la factura del segundo período (de 2018). Por más que no tengamos la notificación también tenemos que avisar con previsibilidad importante para que los usuarios puedan reestructurar esta etapa que es el período estival, el de mayor consumo".





Las hornallas

Con el gas tampoco hay información oficial, al menos así lo explicó el defensor del Pueblo, Luis Garay, quien participó de la última audiencia junto a otros pares y criticó las intenciones y el método poco progresivo en que se dan los incrementos.





"La decisión del aumento en boca de pozo la tomará el Gobierno y será un precio que fija la quita del subsidio. De 2,16 dólares aproximadamente, se irá a más de 3 dólares el millón de BTU (se trata de una unidad de energía). El primer incremento, el de ahora, no va a ser tan significativo. Pero viene con el anterior que fue autorizado y también habrá en febrero y abril. Serán tres aumentos y se empezará a sentir, puede llegar al 70% entre los tres. Y esto es sin las subas de las distribuidoras", explicó Garay.





Pero además, dio cuenta de que ya fue fijado un incremento hacia 2019 de un 217% de uno de los mayores componentes de la boleta.





"Calculo que pueden empezar un poco más tarde con el aumento porque hay mucha resistencia", dijo Garay, y agregó: "Entiendo que al precio del gas en boca de pozo lo van a mantener y el de las distribuidoras me da a suponer que no le van a hacer lugar a todo".





Garay contó que desde la Defensoría de Tucumán se realizará un planteo en la Justicia porque hay una falta en la progresividad en los aumentos. "Estaremos atentos a ver qué hace Tucumán e iremos viendo cómo es el aumento real para saber si haremos medidas similares".





Como sea y a fin de cuentas, todo hace suponer que este verano prender la hornalla o el acondicionador de aire será cada vez más caro.