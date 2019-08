Un sector del radicalismo entrerriano no apoya ninguna lista electoral

El exlegislador radical Alfredo Maffioly expresó, a través de las redes sociales, su postura respecto de las PASO del domingo

“Siendo militante de la UCR de toda la vida, no me siento identificado con ninguna de las propuestas presentadas”, indicó.

“La polarización es evidente. En la opción entre la irresponsabilidad populista que propone volver al pasado llevándonos alegremente al suicido, por un lado; y por otro, la derecha antinacional y antipopular, los conservadores, para la que solo hay futuro instalando la ley de la selva, que garantizaría la sobrevivencia sólo de los que más tienen, las clases más altas de nuestra sociedad. No me satisfacen cómo modelo para el país por el que han luchado los radicales desde 1891 y antes, por el que he luchado y lucho”.

El dirigente, quien integra el Movimiento Nacional de la Militancia Radical (MNMR) sostuvo: “La dirigencia de la UCR ha convertido a nuestro partido en el furgón de cola de una alianza que no tiene razón de ser. Nos encontramos con la Causa de los Desposeídos en una alianza con su propio enemigo, con el conservadorismo, el “régimen falaz y descreído” de Leandro Alem. Es nuestro deber como militantes poner la UCR de pie y, en unidad, recuperar sus principios, sus banderas, sus 128 años de historia, que hoy se contradicen con el accionar del gobierno nacional”, apuntó

También recordó que es “moralmente incompatible pretender ser la lucha de la Causa de los Desposeídos, cuando se está alineado con el ‘Régimen falaz y descreído’, tal como dijimos y firmamos el 24 de noviembre de 2018 en el Manifiesto Fundacional del MNMR”.-

“El MNMR de Entre Ríos no apoya a ninguna de las listas que se presentaron por Juntos por el Cambio, ya que no tenemos nada que ver con aquellos que se dicen radicales y siguen pegando con el Régimen antipopular”, afirmó.