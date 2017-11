Un proyecto de integración con poco apoyo local es referente en el país

Confirmando que "nadie es profeta en su tierra", Pablo Taulada rema contra la corriente en Paraná , tratando de lograr apoyo para generar un espacio de integración para las personas con discapacidad a través del canotaje . Ya presentó su proyecto a numerosos funcionario vinculados a áreas de gobierno municipal y provincial argumentando la importancia de que en una ciudad costera se desarrolle esta posibilidad, pero nunca logró una respuesta que le brinde la oportunidad de contar con los recursos necesarios para llevar adelante su titánico anhelo.

También se lo llevó a un par de concejales, explicándoles que desde hace cuatro años en la Escuela de Canotaje, Expedición y Natación en Aguas Abiertas (Ecenaa) le da clases a personas con síndrome de Down, con resultados asombrosos. Pero no consiguió el interés suficiente para que alguien lo transforme en una iniciativa que contemple los aportes que precisa para que la actividad se expanda.

Sin embargo, en todo este tiempo, Taulada se fue convirtiendo en un referente a nivel nacional. Periódicamente es convocado para compartir la experiencia del paracanotaje paranaense ante profesores, deportistas, entrenadores, profesionales relacionados a la actividad física y todos aquellos que entienden que muchas veces las barreras de los prejuicios son las que limitan. Ya participó de varios congresos nacionales y ahora fue invitado por la Federación Argentina de Canoas a disertar en el Encuentro Nacional de Canotaje Adaptado, que se desarrollará en la localidad de Ezeiza, en Buenos Aires, del 8 al 10 de diciembre, que tendrá carácter de capacitación profesional y de encuentro deportivo nacional. "Tengo dos alumnos de paracanotaje, que son Agustina Arellano y Facundo Báez. Él me va a acompañar a este encuentro. Para mí es un orgullo que me hayan invitado y poder participar", afirmó Taulada a UNO, y agregó: "Anteriormente he disertado en Córdoba, Bolívar y a San Rafael. Y esta vez vamos a Ezeiza, donde me llamaron para dar una charla sobre el canotaje con chicos con síndrome de Down".

Su testimonio es valioso para demostrar las posibilidades que existen en el ámbito del canotaje, en el que promover la inclusión es primordial y en el que la Ecenaa es pionera en la provincia, con el gran desempeño hace años atrás del palista ciego Carlos Banega. Respecto a la performance de Agustina y Facundo, Taulada señaló: "Cuando empezaron les fui explicando cuestiones básicas. Agustina fue la primera que comenzó con las clases. De a poco fue mejorando y la anoté en una competencia en la categoría 200 a 500 metros. Lo hice para que compita y para que los demás la vean y vean que se puede. Que el resto también se anime", agregó, y lamentó que en los clubes donde se enseña canotaje en Paraná no se animen a sumar a personas con discapacidad: "No quieren involucrarse", aseguró.

"Mis alumnos han competido a nivel provincial y en sus categorías siempre han salido primeros, y adonde van compiten a la par de cualquiera de los demás participantes. Ellos entrenan y tienen condiciones y talento. Como profesor tengo la responsabilidad de darles confianza para que sigan adelante y brindarles contención", señaló.

Por otra parte, comentó: "Le llevé el proyecto a un diputado para que haya una norma que fomente esta actividad y se difunda masivamente, para que más personas puedan tener acceso a esta posibilidad, pero no tuve apoyo. Ahora se lo estoy por llevar a otra diputada, a ver si logro que haya un avance".

"Se precisa destinar presupuesto para que esta actividad se pueda realizar. Eso no pasa y uno se cansa de golpear puertas. En Paraná son muy cerrados a innovar en estos temas y existe cierto temor y muchos prejuicios para que esta disciplina se pueda difundir. En la localidad de Las Flores, en Buenos aires, que es mucho más chica, nos llevan una gran ventaja, con todo un programa de actividades para personas con discapacidad en numerosos deportes. Nosotros estamos a años luz de lograr lo que ya se hace en otros lugares del país. Acá no hay una iniciativa, ponen como excusa la falta de presupuesto pero faltan ideas para que se haga efectiva la integración de personas con discapacidad en varios deportes", concluyó.





