Pablo Aguirre nació en Mar del Plata, pero es paranaense por adopción desde 2005. Tal como publicó UNO el 7 de agosto, pasó a la semifinal del concurso Quedate Cocinando en Casa del popular programa Cocineros Argentinos, que se emite por la Televisión pública de 14 a 16.

Compite junto a otros cocineros amateurs y sueña con pasar a la final cuando se abra la votación en Instagram, luego del programa que se emitirá mañana.

“Estoy muy contento con toda esta experiencia, en la que me he replanteado la cocina respecto a lo que hago, porque en mi casa cuando me toca cocinar veo qué puedo hacer en 5 minutos. Este concurso me ha dado la posibilidad de ver a los ingredientes de otra manera y usarlos en diferentes paltos. La verdad ha sido toda una prueba en la que pude superarme a mí mismo”, contó a UNO, visiblemente entusiasmado.

El eslógan del programa es Todos podemos ser cocineros argentinos, y sobre esto Aguirre destacó: “La verdad es que es lindo poder pararse delante de la cocina y tener este desafío de ver qué hacer, cómo hacerlo, qué se puede combinar”.

Según recordó, inicialmente eran ocho participantes representando a diferentes provincias de la Argentina. “La consigna del primer encuentro era preparar un plato de la provincia rival. A mí me tocó competir con Capital Federal; a la participante de allá le tocó hacer chupín de pescado, que es un palto entrerriano, y yo preparé bifes a la criolla”, comentó.

Asimismo, indicó: “Se vota a través de la red social Instagram, en el estado del perfil de Cocineros Argentinos @cocinerosarg. Luego de la competencia, del duelo, ellos suben una historia y el público puede votar a un participante u otro en el lapso de 24 horas. El que obtiene más votos pasa a la siguiente etapa. En nuestro primer encuentro empatamos y gracias a todo el apoyo de la gente, a la que le agradezco, obtuvimos el 54% para pasar a la semifinal”.

En esta segunda etapa le tocó hacer un plato típico argentino, designado por la producción del programa. En la final, en tanto, la consigna es hacer un plato que elija uno mismo, y espero llegar a esa etapa”, expresó, y adelantó que en la emisión de mañana se lo verá cocinando humita a la olla, un plato que nunca había cocinado antes y al que tampoco había tenido oportunidad de probar. De acuerdo a lo que afirmó, su familia estuvo muy feliz con el resultado, ya que pudo degustarlo tras filmar el video que se envió a Buenos Aires. “Mi hija está enloquecida con este plato y me pide que lo vuelva a hacer”, remarcó satisfecho.

Por último, contó que si gana el premio, que consiste en un año de abastecimiento con productos Knorr, lo donará. “Quiero dar una mano. He hablado con la gente de la ONG Suma de Voluntades y al premio se lo voy a donar a ellos, para que puedan seguir con su labor en esta época, que es tan difícil para tanta gente”, concluyó.