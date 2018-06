Un nuevo incendio intencional afectó a una escuela de Gualeguay

La escuela Nº 3 Marcos Sastre de la ciudad de Gualeguay volvió a sufrir un ataque incendiario durante el fin de semana. Con este episodio de registran tres de similares características en menos de un mes. El fuego afectó dos dependencias del establecimiento escolar, el salón de actos y un aula donde se encuentra un antiguo piano; esto llevó a sospechar que el vandálico hecho fue intencional.





piano El fuego destruyó un antiguo piano de la institución Gentileza: Eltero Sociales





"Por el momento se decidió que mañana martes no habrá clases en la institución y se elevará una nota al Dirección Departamental de Escuelas Gualeguay (Martín Muller), para que evalúe como resolver está situación", contó a UNO, la directora de la escuela Lucrecia Reyn.





Con la institución educativa totalmente convulsionada, donde el nerviosismo y la indignación se apoderaron de la situación, Reyn explicó: "En el edificio hay una obra que debió ser terminada en el año 2016, la escuela está desprotegida. Hay padres que no quisieron retirar sus hijos y se niegan a que no haya clases pero en esta circunstancia no se puede trabajar tranquilo. Es peligroso".





Durante el día, la escuela aloja a 650 alumnos que reciben educación inicial y primaria mientras que en la noche adultos cursan para terminar el colegio secundario. "Es un número suficiente como para que autoridades tomen medidas, la culminación de las obras dependen del Consejo General de Educación no de nosotros" detalló la titular de la institución.





Manifestación





Este lunes, un grupo de madres, padres y alumnos mostraron su enojo en la puerta de la casa del director Departamental de Escuelas de Gualeguay, Martín Muller. Le exigieron "respuestas rápidas y basta de inoperancia", supo UNO





muller Incendio. Un grupo de madres, padres y alumnos mostraron su enojo Gentileza: Eltero Sociales