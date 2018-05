Un hombre amenazó con tirarse del palacio municipal de Paraná

Este viernes por la mañana un hombre se subió a las columnas del edificio en reclamo por un supuesto incumplimiento por parte del intendente Sergio Varisco de otorgarles contratos de obra.





La modalidad no es nueva, el reclamo tampoco. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado desde la comuna local la implementación de medidas de seguridad para que los demandantes no utilicen el edificio como vía de protesta, poniendo en riesgo su vida.

Una vez más edificio de la Municipalidad de Paraná fue utilizada para amenazar con arrojarse al vacío.